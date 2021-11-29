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家庭主婦當了30多年！子女因疫情全失業 她二度就業成功

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
退出職場30多年的小鈺姐重回職場，帶領長照中心的長輩們同樂。圖／基隆就業中心提供
退出職場30多年的小鈺姐重回職場，帶領長照中心的長輩們同樂。圖／基隆就業中心提供

30多年前結婚後退出職場，全心照顧子女長大的小鈺姐（化名），因為子女工作受疫情衝擊中斷，想找個工作分擔家計。她自覺與社會脫節太久，不知道能做什麼，前往基隆就業中心六堵分站求職時，經由就業服務員輔導與協助順利就業，再次找回自信心與價值感。

基隆就業中心表示，今年58歲的小鈺姐婚後退出職場，成為家庭主婦，偶爾打工貼補家用。她的丈夫從事水電工作，靠著這份收入順利將子女養大並投入職場。原以為終可鬆口氣，不料疫情肆虐，子女接連失業，經濟重擔又落回丈夫身上。

小鈺姐想要找工作，多份收入緩解經濟壓力，但不曉得自己能做什麼。她到處投遞履歷都石沉大海，有個朋友曾在就業中心尋職成功，熱心帶她到就業中心六堵分站求助。

在劉姓就服員輔導與陪伴下，小鈺姐先參加照顧服務員訓練課程，順利拿到結訓證書。在就服員推介下，前往某社區式長照機構擔任日間照顧服務員。她非常珍惜這個就業機會，並與兒女分享求職歷程，鼓勵兒女也到就業中心尋求協助，早日重返職場。

基隆就業中心主任盛慧中表示，二度就業婦女過去因家庭因素退出勞動力市場，成就家庭後想返回職場，常發生職能難以銜接的困境。就業中心提供一案到底的專人客製化服務，經評估求職者狀況後，提供就促工具等就業資源，並規劃最有利的行動方案，進而輔導及推介求職者順利就業。

盛慧中說，有求職需求的民眾，歡迎多多運用基隆就業中心及六堵分站所提供的服務及資源，相關細節請電洽基隆就業中心(02)2422-5263、六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」網站查詢

基隆 職場 求職

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