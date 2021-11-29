基隆「豎梯」停擺？市府編650萬元經營管理 議會刪減成1元

基隆市政府打造「豎梯」讓民眾搭乘，從市區直達中正公園主普壇。基隆市長林右昌原本宣稱採OT（營運、移轉）方式招商，文化局明年卻編列650萬元委外經營管理。市議會今審查預算時，有議員質疑豎梯究竟是商業空間還是文化公共空間，要求市府說清楚。這筆預算最後被刪減成1元，等定位清楚再議。

市府在義二路、正義路口興建高度約50公尺，設計理念緣自橋式起重機的豎梯，預定今年完工。豎梯下方未來規劃商店、咖啡廳進駐，民眾另可搭乘電梯到上方欣賞海景，或由棧橋通往中正公園。

市議會去年3月召開臨時會討論豎梯工程，市議員王醒之曾提出如果營運不善，可能會不知道拿它怎麼辦，要求市府說明財務規劃。林右昌回應，豎梯會委外營運，但仍維持公共性。業者承包營運商場空間，但3座電梯會開放民眾免費搭乘，成為拉動基隆經濟的金雞母。

市議會審查明年總預算，文化局編列650萬元委託辦理「中正公園──立體豎梯經營管理」，引發議員質疑市府前後矛盾，分組審查時保留預算，決議提大會討論。

市議會今天召開大會審查這項預算案，市議員張淵翔說，林右昌過去描述搭乘豎梯不用付費，強調是用商場營運所得維護管理。在還不知怎麼營運，文化局為何就編列託管經費？公共造產編列委辦費提供特定得標廠商經營，合法性、合理性都不足，主張刪除。

王醒之說，豎梯完成後到底是商業空間，還是文化公共空間？應該招商經營，還是市府花錢委外管理？市府要先說清楚。豎梯如果已經準備依促參案招商，結果還不知道就直接編列650萬元，委託單一廠商做空間規劃有點說不過去。他要求保留預算科目，但刪除到1塊錢，待促參可行性評估確認後再提報追加減預算。

市議員陳薇仲表示，豎梯如果是商業空間，市府提供的資訊還不知空間有多少，以及為什麼不能「做促參」？如果是公共造產，搭電梯不用錢，是像公園一樣的設施，這個嶄新的建築物，也不該由文化局編列預算「擦脂抹粉」，搶食文化資產空間再生有限經費，主張刪除。