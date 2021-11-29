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手作清潔露與護膚蠟燭 宜蘭市公所教DIY開辦4場次

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
手作天然清潔劑是婆婆媽媽的最愛，宜蘭市公所最近開課，還有天然精油護膚蠟燭，可以免費報名參加。圖／市公所提供
手作天然清潔劑是婆婆媽媽的最愛，宜蘭市公所最近開課，還有天然精油護膚蠟燭，可以免費報名參加。圖／市公所提供

婆婆媽媽最喜歡的手作清潔露與天然精油護膚蠟燭來了，宜蘭市公所訂於12月4日及5日開辦4個場次的手作推廣課程，不收取費用，名額有限，歡迎報名參加。

工業發展帶來環境破壞，為了資源永續利用，宜蘭市創新育成中心邀請進駐廠商大地手作創意工作坊舉辦推廣課程。

大地手作創意工作坊民國103年投入手工皂產業，多年來堅持使用天然的素材，純手工製作溫和不刺激的產品。負責人江淑華表示，用最天然的素材製作環保、低汙染的清潔用品一直是大地長期以來的目標，未來也會持續利用天然素材研發創新產品。

市公所表示，去年的天然手工皂課程非常受歡迎，這次是「橘香純粹家事清潔露DIY」及「天然精油護膚蠟燭DIY」，採用環保、低汙染的素材製作，讓民眾自己手作清潔露的同時也能兼顧環保，使用時還飄散的淡淡柑橘香；在冬夜裡，點燃護膚蠟燭除了增添溫暖氛圍、散發迷人香氣，還能把天然的護膚精油用來滋潤肌膚。

明天起受理報名，課程地點在宜蘭市創新育成中心，時間是12月4日及5日上午10時至12時、下午2時至4時，合計4個場次，每場次名額12到16人，不收取費用，只需在報名後繳交500元保證金，上課當天全額退還。報名連結 https://forms.gle/LeAFyjtKGEpdrYaWA 。

手作天然清潔劑是婆婆媽媽的最愛，宜蘭市公所最近開課，還有天然精油護膚蠟燭，可以免費報名參加。圖／市公所提供
手作天然清潔劑是婆婆媽媽的最愛，宜蘭市公所最近開課，還有天然精油護膚蠟燭，可以免費報名參加。圖／市公所提供
手作天然清潔劑是婆婆媽媽的最愛，宜蘭市公所最近開課，還有天然精油護膚蠟燭，可以免費報名參加。圖／市公所提供
手作天然清潔劑是婆婆媽媽的最愛，宜蘭市公所最近開課，還有天然精油護膚蠟燭，可以免費報名參加。圖／市公所提供

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