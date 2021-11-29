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鳳榮農會更新加工廠 主打非基改豆奶銷售
花蓮鳳林鎮60年前是黃豆主要生產區，成立全台首家專門製造豆奶加工廠，在加入世界貿易組織後，本土黃豆被進口黃豆取代。鳳榮地區農會近年輔導農民種黃豆加工成豆奶，卻擔心原本用的塑膠瓶含有塑化劑，改玻璃瓶裝，並申請經費改善加工廠，創立新品牌，豆奶將供應2000名學生飲用。
鳳榮農會今天舉辦「食品加工廠開幕暨鳳榮豆奶系列產品上市」發表會，農委會主秘范美玲、縣長徐榛蔚、花蓮農改場長杜麗華等人出席。
鳳榮農會大力推動農產品地產地銷，輔導農民種植「花蓮1號」黃豆品種，並取得有機、友善耕作、產銷履歷等驗證標章，黃豆收成後由農會以保證價格全數收購，做為生產豆奶的原料，加工後的成品，以「鳳榮豆奶」、「慢城豆奶」、「慢城有機豆奶」為品牌上市販售，主打以鳳林在地種植非基改黃豆研磨製造。
農會總幹事黃榮和表示，加工廠舊有的機器設備主要生產塑膠瓶裝，為避免有塑化劑的疑慮，農會著手規畫新的廠房設備，改為玻璃瓶裝，並以高溫殺菌、不含防腐劑及衛生為主要訴求，讓民眾喝到健康安全的豆奶。
為更新食品加工廠設備更新，農會向中央與地方申請3500萬元改善，機器設備完成更新後，產能大幅提升，舊有設備每天最高生產量228箱，更新設備後增加至672箱。
今年農會供應學校營養午餐飲用豆奶學生人數約2千人，包括鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉及瑞穗鄉轄內國中小學，學生每人每周喝245毫升，共20周，總計供應數量4萬瓶，使用在地黃豆原料約1030公斤，消耗在地黃豆的數量相當於農友種植面積約1公頃的產量。另外，今年農會與農民契作保價收購的面積約10公頃，目標期望達到30公頃，造福更多在地農民。
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