鳳榮農會更新加工廠 主打非基改豆奶銷售

花蓮鳳林鎮60年前是黃豆主要生產區，成立全台首家專門製造豆奶加工廠，在加入世界貿易組織後，本土黃豆被進口黃豆取代。鳳榮地區農會近年輔導農民種黃豆加工成豆奶，卻擔心原本用的塑膠瓶含有塑化劑，改玻璃瓶裝，並申請經費改善加工廠，創立新品牌，豆奶將供應2000名學生飲用。

鳳榮農會今天舉辦「食品加工廠開幕暨鳳榮豆奶系列產品上市」發表會，農委會主秘范美玲、縣長徐榛蔚、花蓮農改場長杜麗華等人出席。

鳳榮農會大力推動農產品地產地銷，輔導農民種植「花蓮1號」黃豆品種，並取得有機、友善耕作、產銷履歷等驗證標章，黃豆收成後由農會以保證價格全數收購，做為生產豆奶的原料，加工後的成品，以「鳳榮豆奶」、「慢城豆奶」、「慢城有機豆奶」為品牌上市販售，主打以鳳林在地種植非基改黃豆研磨製造。

農會總幹事黃榮和表示，加工廠舊有的機器設備主要生產塑膠瓶裝，為避免有塑化劑的疑慮，農會著手規畫新的廠房設備，改為玻璃瓶裝，並以高溫殺菌、不含防腐劑及衛生為主要訴求，讓民眾喝到健康安全的豆奶。

為更新食品加工廠設備更新，農會向中央與地方申請3500萬元改善，機器設備完成更新後，產能大幅提升，舊有設備每天最高生產量228箱，更新設備後增加至672箱。