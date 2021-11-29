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謝國樑規畫發「天使券」 鼓勵身心障礙朋友踏出家門

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前立委謝國樑今天表示，未來入主市府將規畫開辦「天使券」，與商家共同打造友善環境。圖／謝國樑辦公室提供
前立委謝國樑今天表示，未來入主市府將規畫開辦「天使券」，與商家共同打造友善環境。圖／謝國樑辦公室提供

宣布參選基隆市長的前立委謝國樑今天提出規畫開辦類似消費券、振興券概念的「天使券」，未來入主市府，將與商家共同打造友善環境，鼓勵基隆2萬多名身心障礙朋友能勇敢踏出家門，也歡迎更多外縣市或國外身障朋友來基隆，自由地在友善環境中消費。

謝國樑說，一個最有愛的城市，必須是一個最無礙的環境。基隆有2萬1386名身心障礙者，占總人口數5.84%，比例居台灣各縣市第9名。根據媒體調查，基市府提供的社會福利與相關照護居於後段班，打造有愛無礙環境還有很大的加強空間。

謝國樑表示，社會上常看到寵物友善餐廳，卻很少看到身心障礙友善餐廳，勝選後任內會推動開辦天使券。天使券不是單純撒幣發錢，而是政府與商家合作，打造適合身心障礙者的友善環境，讓身心障礙朋友能踏出家門、步入社會，還能兼顧與高齡化社會接軌。

謝國樑說，「天使券」也能結合發展觀光，計畫未來以基隆廟口做為無障礙商圈示範點，除了基隆身心障礙朋友可以前往消費，也可以吸引外縣市行動不便的朋友，推嬰兒車逛街的父母暢行無阻。在天使券帶動下，計程車、餐廳、商店都會有一批友善身心障礙店家，提供最有愛的服務給有需要的朋友使用。

謝國樑說，讓身心障礙孩子走出家門，是家長一輩子最簡單的期盼，打造身心障礙友善環境是他殷切期盼要做的事。透過天使券鼓勵各領域的商家主動提供友善環境，當越來越多店家加入，不僅有需要的朋友更願意出門與人互動，商家也能賺到更多的錢，使基隆成為愛與幸福的城市。

基隆 謝國樑 計程車

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