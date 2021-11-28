影／羅智強、高金素梅：民黨曾反對如今卻要大家吃萊豬

國民黨副秘書長羅智強、無黨籍立委高金素梅，今晚到台東市四維路夜市公投開講，現場雖然下雨，仍湧入近200名支持者，兩人撐雨傘爭取現場攤販支持「公投4個都同意亅，再站上台批判民進黨，直言當初最反對萊豬的就是民進黨，現在撕下臉皮不要臉了，宣傳「萊豬好棒棒」怎麼能夠接受？

羅智強說，這場公投不複雜，公投之戰就是食安之戰，絕不是政黨、藍綠之戰，過去全世界最反對萊豬的政黨就是民進黨，說萊豬有毒、有害，對孕婦、小孩高風險，吃了對身體有影響，會傷害豬農產業，蔡英文、陳其邁還說「如果萊豬進來、總統就要滾下來亅，結果民進黨執政萊豬就開放了。

他說，民進黨政府當初同意萊豬進口時還說，學生營養午餐不能吃、軍人不能吃、運動員不能吃，連在監獄服刑的受刑人都規定不能吃萊豬，政府還規定台灣的豬都不能吃，結果民進黨現在告訴你「萊豬好棒棒」要餵給你吃，「人不如豬」誰能夠接受？