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擾台共軍首見運油-20 學者：恐已成「遠征型空軍」

影／羅智強、高金素梅：民黨曾反對如今卻要大家吃萊豬

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
羅智強強調，公投之戰就是食安之戰，民進黨不要臉，才叫大家吃萊豬。記者卜敏正／攝影
羅智強強調，公投之戰就是食安之戰，民進黨不要臉，才叫大家吃萊豬。記者卜敏正／攝影

國民黨副秘書長羅智強、無黨籍立委高金素梅，今晚到台東市四維路夜市公投開講，現場雖然下雨，仍湧入近200名支持者，兩人撐雨傘爭取現場攤販支持「公投4個都同意亅，再站上台批判民進黨，直言當初最反對萊豬的就是民進黨，現在撕下臉皮不要臉了，宣傳「萊豬好棒棒」怎麼能夠接受？

羅智強說，這場公投不複雜，公投之戰就是食安之戰，絕不是政黨、藍綠之戰，過去全世界最反對萊豬的政黨就是民進黨，說萊豬有毒、有害，對孕婦、小孩高風險，吃了對身體有影響，會傷害豬農產業，蔡英文、陳其邁還說「如果萊豬進來、總統就要滾下來亅，結果民進黨執政萊豬就開放了。

他說，民進黨政府當初同意萊豬進口時還說，學生營養午餐不能吃、軍人不能吃、運動員不能吃，連在監獄服刑的受刑人都規定不能吃萊豬，政府還規定台灣的豬都不能吃，結果民進黨現在告訴你「萊豬好棒棒」要餵給你吃，「人不如豬」誰能夠接受？

「公投通過後，連下輩子都不用吃萊豬！」羅智強強調，有萊劑的萊豬佔美國豬肉20%不到，反對吃萊豬，政府仍然可以進口美國豬，民進黨完全都在欺騙人民，這次公投票很重要，因為只要投票通過，不只我們不用吃到萊豬，我們父母丶長輩，下一代子女、子孫，大家都可以享受安全的豬肉，不用擔心肉裡面有萊克多巴胺。

羅智強和高金素梅，走進台東市四維路夜市攤販中，爭取公投票都投同意票。記者卜敏正／攝影
羅智強和高金素梅，走進台東市四維路夜市攤販中，爭取公投票都投同意票。記者卜敏正／攝影
台東縣近200名支持者，今晚穿著雨衣、撐著雨傘，來聽羅智強和高金素梅公投開講。記者卜敏正／攝影
台東縣近200名支持者，今晚穿著雨衣、撐著雨傘，來聽羅智強和高金素梅公投開講。記者卜敏正／攝影

萊豬 民進黨 公投

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