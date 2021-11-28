段木香菇口感遠勝太空包 林下高經濟農作每斤可賣到2千

宜蘭縣樹藝景觀所推廣林下經濟栽種段木香菇，今天由蘭陽林業生產合作社在南澳鄉舉辦段木香菇雞湯料理品嘗，也教導民眾如何使用段木挖孔去栽種香菇；不過樹藝所提醒大家自家栽種不易，1年才能成菇且數量有限，口感不如山區栽種，最好是提出申請在山地鄉栽種。

段木香菇獨特的香氣與口感，是太空包香菇所無法取代，宜蘭山地鄉部落烘焙乾段木香菇，大朵的每台斤2000元、小朵的也要1600元，屬原住民部落高經濟作物。

宜蘭縣政府加強推廣林下經濟，今天在碧候村部落廚房由蘭陽林業生產合作社舉辦段木香菇料理示範及品嘗。宜蘭縣比亞毫部落永續發展協會料理達人呂福民把段木香菇結合傳統食材，烹調出香菇竹筒飯、香菇獅子頭、香菇雞湯等特色香菇菜餚，讓人食指大動。

呂福民教導大家挑選乾香菇要注重香氣，菇傘表面的顏色光亮、具有光澤，表皮呈現褐色到深褐色，菇傘朝下，傘的下緣向內捲曲，代表採收的時間剛好。

樹藝所日前也邀請宏晟菇業負責人劉傳宏帶著大家體驗段木鑽孔、植菌、封蠟等栽種過程。樹藝所表示，近年來林務局推動林下經濟的過程中，開放段木香菇、木耳、蜂蜜、金線連、台灣山茶等副產物，其中段木香菇藉由森林遮蔭，無須興建菇寮，與森林更能共存共榮。