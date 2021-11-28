聽新聞
test
0:00 / 0:00
段木香菇口感遠勝太空包 林下高經濟農作每斤可賣到2千
宜蘭縣樹藝景觀所推廣林下經濟栽種段木香菇，今天由蘭陽林業生產合作社在南澳鄉舉辦段木香菇雞湯料理品嘗，也教導民眾如何使用段木挖孔去栽種香菇；不過樹藝所提醒大家自家栽種不易，1年才能成菇且數量有限，口感不如山區栽種，最好是提出申請在山地鄉栽種。
段木香菇獨特的香氣與口感，是太空包香菇所無法取代，宜蘭山地鄉部落烘焙乾段木香菇，大朵的每台斤2000元、小朵的也要1600元，屬原住民部落高經濟作物。
宜蘭縣政府加強推廣林下經濟，今天在碧候村部落廚房由蘭陽林業生產合作社舉辦段木香菇料理示範及品嘗。宜蘭縣比亞毫部落永續發展協會料理達人呂福民把段木香菇結合傳統食材，烹調出香菇竹筒飯、香菇獅子頭、香菇雞湯等特色香菇菜餚，讓人食指大動。
呂福民教導大家挑選乾香菇要注重香氣，菇傘表面的顏色光亮、具有光澤，表皮呈現褐色到深褐色，菇傘朝下，傘的下緣向內捲曲，代表採收的時間剛好。
樹藝所日前也邀請宏晟菇業負責人劉傳宏帶著大家體驗段木鑽孔、植菌、封蠟等栽種過程。樹藝所表示，近年來林務局推動林下經濟的過程中，開放段木香菇、木耳、蜂蜜、金線連、台灣山茶等副產物，其中段木香菇藉由森林遮蔭，無須興建菇寮，與森林更能共存共榮。
段木香菇適合海拔400公尺到1千公尺高濕林下栽培，日夜溫差3至9度之間有助香菇肥厚生長，山地鄉栽種段木香菇最好吃。樹藝所提醒民眾申請山地林下栽種時，土地屬原住民保留地或公私有租地由鄉鎮市公所受理，縣政府審查；土地屬農委會等中央機關的國有林租地，由中央受理審查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言