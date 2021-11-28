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迎接身心障礙者日 平等參與、共創多元價值嘉年華登場

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（前左二）今天出「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，宣揚人人生而平等理念。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（前左二）今天出「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，宣揚人人生而平等理念。圖／基市府提供

基隆市政府今天舉辦「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，表揚傑出身心障礙人士、模範照顧者等人士。基隆市長林右昌說，人人生而平等，對身心障礙者的照顧與福利是最基本尊重，也是所有生活在同一片土地人民的共同責任。

社會處表示，12月3日是國際身心障礙者日，相關系列慶祝活動先前陸續展開，壓軸的「平等參與、共創多元價值」嘉年華今天在光隆家商登場。

林右昌出席活動及頒獎時說，舉辦相關活動的用意在推廣身心障礙者權利與平權價值，期盼未來與教育結合，向下扎根各級學校，讓尊重身心障礙者及多元價值概念，深植小朋友價值觀，培養同理心。社會平權及尊重多元價值，尊重身心障礙者是進步社會的表徵，也是呈現更好城市樣貌給國內外旅客，邁向進步城市重要一步。

林右昌表示，每個人出生的那一刻，人人生而平等。國家與社會存在的意義與價值，就是要消弭與解決不平等。現今應建立新觀念，對身心障礙者的照顧與福利是最基本尊重，人人生而平等的價值與權利，應由社會來支持照顧，也是所有生活在同一片土地上人民共同責任。

嘉年華活動邀請基隆在地身障協會團體演出，並表揚傑出身心障礙人士、模範照顧者、績優身障服務人員、超額進用機關及幼童與國小身障權利著色徵稿比賽得獎者，支持身心障礙者及鼓勵平日默默付出的專業人員。

嘉年華會場攤位區結合身心障礙者就業成果發表會，規劃身障團體作品展示、各項福利與服務介紹宣導區，無障礙生活體驗、視障按摩的體驗區，另有就業成果發表專區，提供有職務再設計、職業重建、企業徵才、職業訓練、求職防騙與勞工法令宣導等資訊。

基隆市政府今天舉辦「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，表揚傑出身心障礙人士、模範照顧者等人士。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，表揚傑出身心障礙人士、模範照顧者等人士。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（前左二）今天出「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，宣揚人人生而平等理念。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（前左二）今天出「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，宣揚人人生而平等理念。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，人人生而平等，表揚傑出身心障礙人士、模範照顧者等人士。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，人人生而平等，表揚傑出身心障礙人士、模範照顧者等人士。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，攤位區規劃各項福利與服務介紹等攤位。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦「平等參與、共創多元價值」嘉年華活動，攤位區規劃各項福利與服務介紹等攤位。圖／基市府提供

身障 基隆 林右昌

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