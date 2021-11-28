花蓮農園餐會傳愛 募款助門諾東區視保中心

花蓮門諾醫院自2000年起成立「東區視力保健中心」，巡迴各偏鄉部落視力篩檢，關懷追蹤長輩、國中小學童、學齡前幼童與特教生的視力健康，並免費配眼鏡矯正視力。馬太鞍休閒農業舉辦傳愛餐會，募集新台幣13萬元捐贈予中心，呼籲各界關注花東地區孩童及長輩的視力健康。

門諾醫院指出，東區視力保健中心歷年篩檢人數已超過2萬3千人，免費配鏡人數也有5千人。自2014年起，走進屏東牡丹鄉山區與台東蘭嶼，每年到偏鄉有百場以上、超過數千人次，為醫療缺乏地區的長者與孩童視力把關。

東區視力保健中心今年起針對花蓮幼稚園大班學童進行視覺篩檢與訓練計畫。中心驗光師謝錫寶指出，所謂視覺訓練，主要是針對斜視、弱視及調節力問題進行改善。常見徵狀為閱讀時眼疲勞、頭痛、跳字跳行，無法集中、視力時好時壞、手眼協調弱或養成側頭的壞習慣等。

謝錫寶說，在市區學校進行篩檢時，發現有一位就讀大班的學童，寫作業時常有跳漏字或是多字的問題，媽媽以為孩子不專心，經檢查發現原來孩子有視覺異常的問題，所幸經過2個月的視覺訓練，情形獲得明顯改善，閱讀及寫作業的速度也加快許多。