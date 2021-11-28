馬太鞍鄉情傳愛 餐會募款贈門諾東區視保中心

本於回饋社會、藉由在地食材傳遞家鄉的愛，馬太鞍休閒農業區舉辦傳愛餐會，募集新台幣13萬元捐贈給門諾東區視力保健中心，呼籲各界持續關注花東地區孩童及長輩視力健康。

門諾醫院自民國89年起成立「東區視力保健中心」，開始在東部各偏鄉部落進行視力篩檢，關懷追蹤長輩、國中小學童、學齡前幼童與特教生的視力健康，並提供免費配鏡矯正視力。

東區視力保健中心由曾獲第12屆醫療奉獻獎的許明木醫師主持，20多年來，他上山下海不喊苦、深入各個部落偏鄉、甚至遠到蘭嶼，只為了守護偏鄉弱勢者、兒童、高齡長者的視力。

許明木今天接受中央社記者訪問表示，近年針對東部特殊教育學校的院生提供視力檢查，因他們無法明確表達，眼睛的照顧容易被忽略，成為被遺忘的一群。至於花東孩童的近視率未明顯增加，因為不像都會區提早學習；但有些狀況是家中經濟不寬裕無法讓孩子配戴眼鏡，尤其近年3C產品的使用，例如蘭嶼明顯發現孩子近視比率增加。

門諾醫院說明，統計歷年服務人次，其中篩檢人數已超過2萬3000人，免費配鏡達5000人。此外，團隊自103年起，更跨山越嶺走進屏東牡丹鄉山區與台東蘭嶼，每年進入偏鄉百場以上、服務超過數千人次，照顧醫療缺乏地區長者、孩童的視力。

除了例行的兒童斜弱視篩檢、身障者眼睛健康照護、糖尿病視網膜眼底照相與看診、花蓮台東各鄉鎮國中小學童視力篩檢服務外，今年起更針對花蓮縣幼稚園大班學童進行視覺篩檢與訓練計畫，幫助幼兒園學童解決生活困擾與提高學習成效。

馬太鞍欣綠農園負責人朱進郎今天跟中央社記者表示，此次為第二屆舉辦，感謝農委會水保局花蓮分局支持，活動導入專業廚師與家政班合作，運用在地食材及多元族群飲食開發創新料理，以公益餐會形式自由認捐，原本估計募款12萬元，現場又有善心人士加碼，共募集13萬元，全數捐贈門諾東區視力保健中心。