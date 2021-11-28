花蓮瑞穗部落主題展 記錄溫泉與菸草故事

花蓮瑞穗溫泉與紅葉溫泉、安通溫泉，是花東縱谷區內的三大溫泉區，瑞穗鄉瑞祥村是當地溫泉資源最多的區域，在日據時期，日本人發展溫泉產業，又因土壤地形適合種菸草，也成為花東菸葉產區。鄉公所為傳承地方歷史文化，展出為期近1年的「Tayni Maro' Kiso！來，那你坐啊！阿美族溫泉部落主題展」，記錄土地的故事。

瑞穗鄉公所指出，奇美原住民文物館1年以1個部落為主題策展，逐年將鄉內17個部落的文物、文化保存做系列策展，本年度以溫泉部落作為策展的主題，從即日起展出至明年10月30日。展覽名稱中的「tayni maro' kiso」是阿美族人歡迎訪客的族語，有「既然來了，那就找個地方坐吧」之意。

瑞祥村中有個Onsing溫泉部落，名稱起源是日據時期因移民來此的日本人發展溫泉產業後而命名，當地阿美族人便沿用稱呼，稱自己為「Onsing溫泉部落」。除了溫泉外，居民也種植菸草，林立錯落的菸樓與遼闊的菸草田，是溫泉部落最獨特的地景。主題展帶領觀眾穿越「溫泉、菸葉、傳統領域」三大主題，閱讀土地的故事。

瑞穗鄉公所表示，這次展覽感謝溫泉部落長輩族人們分享，提供家中過去投入菸草產業的珍藏文物，讓展覽擁有豐富的口述故事和珍貴的真實文物，感受當年菸草種植、製作的盛況，期待為遊客看見溫泉部落的多層風貌。