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花蓮瑞穗部落主題展 記錄溫泉與菸草故事
花蓮瑞穗溫泉與紅葉溫泉、安通溫泉，是花東縱谷區內的三大溫泉區，瑞穗鄉瑞祥村是當地溫泉資源最多的區域，在日據時期，日本人發展溫泉產業，又因土壤地形適合種菸草，也成為花東菸葉產區。鄉公所為傳承地方歷史文化，展出為期近1年的「Tayni Maro' Kiso！來，那你坐啊！阿美族溫泉部落主題展」，記錄土地的故事。
瑞穗鄉公所指出，奇美原住民文物館1年以1個部落為主題策展，逐年將鄉內17個部落的文物、文化保存做系列策展，本年度以溫泉部落作為策展的主題，從即日起展出至明年10月30日。展覽名稱中的「tayni maro' kiso」是阿美族人歡迎訪客的族語，有「既然來了，那就找個地方坐吧」之意。
瑞祥村中有個Onsing溫泉部落，名稱起源是日據時期因移民來此的日本人發展溫泉產業後而命名，當地阿美族人便沿用稱呼，稱自己為「Onsing溫泉部落」。除了溫泉外，居民也種植菸草，林立錯落的菸樓與遼闊的菸草田，是溫泉部落最獨特的地景。主題展帶領觀眾穿越「溫泉、菸葉、傳統領域」三大主題，閱讀土地的故事。
瑞穗鄉公所表示，這次展覽感謝溫泉部落長輩族人們分享，提供家中過去投入菸草產業的珍藏文物，讓展覽擁有豐富的口述故事和珍貴的真實文物，感受當年菸草種植、製作的盛況，期待為遊客看見溫泉部落的多層風貌。
縣長徐榛蔚說，縣府會積極盤點需要維護的地方，期盼明年能全面推動讓國內外鄉親都能看見珍貴的原住民文化與資產，也鼓勵部落族人們多使用族語及認識傳統文化，讓部落文化世代傳承。
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