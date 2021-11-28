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影／台東好米收冬祭 舞蹈慶客家文化池上慶豐社區得獎

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣2021客庄節慶「台東好米收冬祭」展現舞蹈、地方歌謠之美，池上鄉慶豐社區獲得評審團大獎。記者卜敏正／攝影
台東縣2021客庄節慶「台東好米收冬祭」展現舞蹈、地方歌謠之美，池上鄉慶豐社區獲得評審團大獎。記者卜敏正／攝影

台東縣2021客庄節慶「台東好米收冬祭」活動最終場，昨下午在台東市鐵花新聚落，邀集縣內11組社區社團同場競技，展現舞蹈、地方歌謠之美，金曲獎歌手羅文裕到場演唱、分享創作故事，池上鄉慶豐社區獲得評審團大獎。

「台東好米收冬祭」已舉辦12年，12年來都有不同主題、元素，今年邀集縣內11組社區社團與藝文團體歡聚，參賽隊伍將客家、稻穀、米食、祭典特色融入舞蹈，部分團隊從傳統出發，將民俗舞蹈表演跨越國界，呈現台東多元文化，縣長饒慶鈴到場為團隊加油，並頒發1萬獎金給池上鄉慶豐社區。

饒慶鈴表示，台東客家鄉親約有4萬5千多人，散居在池上、關山及鹿野等三鄉鎮，以及台東市、卑南與太麻里等地，縣府與客家委員會近年積極推動東部客家文化、產業、語言，透過好米祭活動不僅感受「歌禾舞穀．平安稻來」，也歡慶台東好米收冬祭。

饒慶鈴說，台東客家鄉親多數來自桃竹苗，與高屏等客家地區，是獨特的「二次移民」開墾文化，感謝客家鄉親多年來持續推動客家文化，也歡迎全國民眾到臺東來作客，「共下來寮」、品嘗在地口感絕佳、香氣豐富的好米。

閉幕式後的草地音樂會，邀請獲今年第32屆金曲獎「客語最佳男歌手」及「客語最佳專輯」獎，來自美濃的客家歌手羅文裕，帶著全新金曲作品專輯，與現場民眾做客家音樂交流。

歲末年終稻米收割敬天謝神儀式，是客家重要信仰，縣府每年入冬收割時辦理的「客庄十二大節慶－台東好米收冬祭」，是最重要慶典活動。今年以「歌禾舞穀 平安稻來」為主題，藉由客家文化中的祭祀慶典，號召民眾共同為國家祈福，最終場「舞穀稻來」演出，透過舞蹈傳達歡慶。

台東縣2021客庄節慶「台東好米收冬祭」活動最終場，昨下午在台東市鐵花新聚落，邀集縣內11組社區社團同場競技，展現舞蹈、地方歌謠之美。記者卜敏正／攝影
台東縣2021客庄節慶「台東好米收冬祭」活動最終場，昨下午在台東市鐵花新聚落，邀集縣內11組社區社團同場競技，展現舞蹈、地方歌謠之美。記者卜敏正／攝影
台東縣2021客庄節慶「台東好米收冬祭」活動最終場，昨下午在台東市鐵花新聚落，邀集縣內11組社區社團同場競技，展現舞蹈、地方歌謠之美。記者卜敏正／攝影
台東縣2021客庄節慶「台東好米收冬祭」活動最終場，昨下午在台東市鐵花新聚落，邀集縣內11組社區社團同場競技，展現舞蹈、地方歌謠之美。記者卜敏正／攝影
台東縣2021客庄節慶「台東好米收冬祭」活動最終場，昨下午在台東市鐵花新聚落，邀集縣內11組社區社團同場競技，展現舞蹈、地方歌謠之美。記者卜敏正／攝影
台東縣2021客庄節慶「台東好米收冬祭」活動最終場，昨下午在台東市鐵花新聚落，邀集縣內11組社區社團同場競技，展現舞蹈、地方歌謠之美。記者卜敏正／攝影

台東 饒慶鈴 客家文化

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