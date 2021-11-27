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花20年還在討論什麼線 宋楚瑜提劉銘傳2年建鐵路諷基捷

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
宋楚瑜今天提劉銘傳2年建鐵路諷基捷。圖／取自宋楚瑜臉書
宋楚瑜今天提劉銘傳2年建鐵路諷基捷。圖／取自宋楚瑜臉書

親民黨主席宋楚瑜今天到基隆參加已故議員楊石城紀念會，及楊的遺孀郭美秀參選議員宣布會，會後宋楚瑜在臉書說，執政者要有執行力，不能光喊口號：遙想1887年清朝劉銘傳僅花2年時間，就興建完成基隆到台北的鐵路，還挖了中國歷史上第一個鐵路隧道，就是基隆端的獅球嶺隧道，「如今我們花了不只20年，還在討論要什麼線」。

宋楚瑜今天到基隆，對吵得沸沸揚揚的基隆捷運問題，他也對於當前政局情勢公開提出幾點看法。他說，首先，執政者要有執行力，不能光喊口號：遙想1887年清朝劉銘傳僅花兩年時間，就興建完成基隆到台北的鐵路，還挖了中國歷史上第一個鐵路隧道，就是基隆端的獅球嶺隧道。如今我們花了不只20年，還在討論要什麼線。

宋楚瑜表示，兩岸要和平是台灣人民的心聲：台灣人民期盼和平，並不喜歡輕啟戰端，因此日本外相聲稱台灣若有突發戰爭事態，要撤離在台10萬日本僑民，大可不必在此時造成民心不安。

宋楚瑜還說，「中華民國才是我們國家的名稱」，看到美國眾議員來台灣，在推特上發文說剛降落「台灣共和國」，他必須嚴正地向這位眾議員表達「你搞錯了」，中華民國才是我們國家名稱，不要把友好訪問行程變成製造麻煩事端。

宋楚瑜指出，台灣人民希望確保自由民主的制度及台灣人當家作主的權利，但台灣人民也絕不會當其他那一方的棋子，把自己家園變成戰場，「我們渴望兩岸要和平，要建設性溝通，才是兩岸共同的最大利益」。

基隆捷運 宋楚瑜 台灣人

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