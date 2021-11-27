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宋楚瑜加持 基隆已故議員楊石城遺孀宣布選議員完遺願

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
宋楚瑜加持，基隆已故議員楊石城遺孀郭美秀宣布選議員完遺願。圖／取自郭美秀臉書
宋楚瑜加持，基隆已故議員楊石城遺孀郭美秀宣布選議員完遺願。圖／取自郭美秀臉書

曾經當過4屆基隆市議員的楊石城，去年11月因罹患胰臟癌病逝，政壇同感惋惜。楊石城的遺孀前仁正里長郭美秀，今天宣布參選下屆市議員，她說，「石城的遺願才能延續，石城在天之靈，才能放的下心。」親民黨主席宋楚瑜也特別到場加持，為郭美秀加油打氣。

楊石城擔任議員期間，10多年來送愛心便當的堅持，幫助很多弱勢家庭，尤其服務處有很多志工不計辛勞的付出。他與太太郭美秀創立的「中山愛心協會」，每周3天免費提供熱騰騰的愛心便當給中山區獨居長輩、清寒學子。還開辦機車考照特訓班，讓不少人懷念，希望她繼續楊石城未完之願。

郭美秀今天在楊石城紀念會上宣布參選中山區下屆議員，她說，今天感謝各位親朋好友的到場支持，她因為有大家，楊石城的遺願才能延續，寒流來，請大家留意身體健康，楊石城在天之靈，才能放的下心。

宋楚瑜指出，他今天到基隆參加已故楊石城議員紀念會，及其遺孀郭美秀宣布參選市議員活動，幫忙加油打氣，也希望完成楊石城未完成要為民服務的遺願，稱讚郭美秀是肯做事又非常勤快。

愛心 基隆 宋楚瑜

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