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基隆地方特色便當料理競賽 山與海味的美味車拚

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚，圖為金牌。圖／基隆市政府提供
基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚，圖為金牌。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天下午在東岸廣場3樓中庭舉辦「潮嚮X山海基隆」市集，以基隆山與海為核心，集結在地經典業者、與人氣樂團演唱，吸引人潮。「地方特色餐食暖味餐盒」料理競賽，以適合爬山健行之外帶使用的便當為主題，透過創意的發想，由來自正濱漁港彩色屋的海那邊、下麵Let’s Have Noodles分別獲得金獎、銀獎，八斗邀友善餐廳獲得銅獎。

基隆市政府產業發展處長黃健峰、基隆區漁會簡建輝理事長、副議長林沛祥、議員張耿輝、秦鉦等到場，並為「地方特色餐食暖味餐盒」料理競賽頒獎。

「地方特色餐食暖味餐盒」以適合爬山健行之外帶使用之便當為主題，透過創意的發想，由來自正濱漁港彩色屋的海那邊、下麵Let’s Have Noodles分別獲得金獎、銀獎，八斗邀友善餐廳獲得銅獎，小市場咖啡、暖暖小館獲優選。

參加暖味餐盒競賽的業者表示，藉此機會重新認識暖暖及基隆有哪些好食材，以及歷史人文背景，獲得意想不到的收獲，這次研發的暖味餐盒不只是未來的商品，更期許透過一個個餐盒，向旅客分享基隆好食好味。

今天市集結合手作、美食、飲品、文創等共17家在地業者打造基隆山海潮市集，基隆限定版的關東煮，內有吉古拉、天婦羅和魚餃等，在山海BAR區邀請基隆在地業者進駐提供手沖咖啡，以及DIY體驗、遊戲區。

黃健峰表示，潮嚮基隆是產業與民眾共生共好的城市品牌的力量，走出屬於基隆的專屬故事，一年年的累積，一步步的努力，軟硬體的共構，邁向國際讓世界看到基隆。

基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚，圖為銀牌。圖／基隆市政府提供
基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚，圖為銀牌。圖／基隆市政府提供
基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚，還有DIY體驗等。圖／基隆市政府提供
基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚，還有DIY體驗等。圖／基隆市政府提供
基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚。圖／基隆市政府提供
基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚。圖／基隆市政府提供
基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚，圖為銅牌。圖／基隆市政府提供
基隆地方特色便當料理競賽，山與海味的美味車拚，圖為銅牌。圖／基隆市政府提供

基隆 正濱漁港

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