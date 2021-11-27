聯合報前記者吳敏顯文學創作逾一甲子 勇奪宜蘭文化獎

宜蘭藝文界最高榮譽的宜蘭縣文化獎，第九屆選出文化獎得主是作家吳敏顯、文化紀念獎李榮春，今天由縣長林姿妙頒獎。吳敏顯是聯合報前記者，勤於筆耕逾一甲子，出了20本書，內容從鄉土出發，書寫民情；另一得獎者李榮春僻居頭城小鎮，民國83年中風病逝，畢生不放棄對文學堅持，作品可說是歷史文學的典範。

宜蘭縣文藝作家協會推荐吳敏顯角逐文化獎，在28競爭者中脫穎而出，吳敏顯是壯圍鄉人，15歲開始寫文章，文學創作長達62年來。他書寫文章大多是家鄉人事地物與風俗民情，作品在全國各大報刊發表，屢獲海外華文書報轉載，也被學校選錄為教材、北區五專聯招試題，對宜蘭歷史的建構與傳播發揮正面效益。

吳敏顯曾擔任聯合報宜蘭縣召集人，20幾年來到各鄉鎮市走透透，常應邀到社區學校演講，帶領民眾踏勘文史場景，無論口述走讀或書寫篇章，經由挖掘考證真相，重新讓人物神仙鬼怪活靈活現，既彰顯地方淳樸民情，又蘊含教化，深入人心，其熱愛鄉愛土的創作精神，能使先賢傳下的爐火更加興旺熾熱。

另一位文化紀念獎李榮春，寫作歲月橫跨半世紀，生活困頓卻未曾放棄追求文學的熱忱，過世後留下近300萬字手稿，由家人編輯出版李榮春全集，包括他在中國大陸的經歷，到頭城小鎮的友情、親情、鄉情，頭城老街繁華落盡、烏石港的物換星移、十三行的古樸建築等，評選小組一致同意頒予文化紀念獎，追念其貢獻。