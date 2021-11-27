快訊

Omicron變異株更易「重複感染」 WHO列4方針警戒

星宇航空今年虧損61億成我國航空之最 民航局要求增資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報前記者吳敏顯文學創作逾一甲子 勇奪宜蘭文化獎

聯合報 / 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
第九屆宜蘭縣文化獎得主吳敏顯今天接受表揚，他15歲就開始寫作，出了20本書，內容多與鄉土民情有關，作品也在全國各大報刊發表。記者戴永華／攝影
第九屆宜蘭縣文化獎得主吳敏顯今天接受表揚，他15歲就開始寫作，出了20本書，內容多與鄉土民情有關，作品也在全國各大報刊發表。記者戴永華／攝影

宜蘭藝文界最高榮譽的宜蘭縣文化獎，第九屆選出文化獎得主是作家吳敏顯、文化紀念獎李榮春，今天由縣長林姿妙頒獎。吳敏顯是聯合報前記者，勤於筆耕逾一甲子，出了20本書，內容從鄉土出發，書寫民情；另一得獎者李榮春僻居頭城小鎮，民國83年中風病逝，畢生不放棄對文學堅持，作品可說是歷史文學的典範。

宜蘭縣文藝作家協會推荐吳敏顯角逐文化獎，在28競爭者中脫穎而出，吳敏顯是壯圍鄉人，15歲開始寫文章，文學創作長達62年來。他書寫文章大多是家鄉人事地物與風俗民情，作品在全國各大報刊發表，屢獲海外華文書報轉載，也被學校選錄為教材、北區五專聯招試題，對宜蘭歷史的建構與傳播發揮正面效益。

吳敏顯曾擔任聯合報宜蘭縣召集人，20幾年來到各鄉鎮市走透透，常應邀到社區學校演講，帶領民眾踏勘文史場景，無論口述走讀或書寫篇章，經由挖掘考證真相，重新讓人物神仙鬼怪活靈活現，既彰顯地方淳樸民情，又蘊含教化，深入人心，其熱愛鄉愛土的創作精神，能使先賢傳下的爐火更加興旺熾熱。

另一位文化紀念獎李榮春，寫作歲月橫跨半世紀，生活困頓卻未曾放棄追求文學的熱忱，過世後留下近300萬字手稿，由家人編輯出版李榮春全集，包括他在中國大陸的經歷，到頭城小鎮的友情、親情、鄉情，頭城老街繁華落盡、烏石港的物換星移、十三行的古樸建築等，評選小組一致同意頒予文化紀念獎，追念其貢獻。

縣長林姿妙今頒發文化獎獎座及20萬元獎金給吳敏顯，李榮春的家屬代領獎座。宜蘭縣文化獎創辦以來，歷屆文化獎或紀念獎得獎人包括陳旺欉、邱阿塗、陳忠藏、秘克琳神父、莊進才、邱水金、王攀元、黃春明、賴西安、張月娥、黃恆男、李英茂、楊乾鐘及吳貴英等人，都是對地方文化形塑維護具重要貢獻，長期耕耘讓文化更加豐厚。

第九屆宜蘭縣文化獎得主吳敏顯從15歲就開始寫作，出了20本書，內容多與鄉土民情有關，作品也在全國各大報刊發表。記者戴永華／攝影
第九屆宜蘭縣文化獎得主吳敏顯從15歲就開始寫作，出了20本書，內容多與鄉土民情有關，作品也在全國各大報刊發表。記者戴永華／攝影
第九屆宜蘭縣文化獎得主吳敏顯（左）、文化紀念獎李榮春，今天由縣長林姿妙頒獎，李榮春由家人（右）代領獎座。記者戴永華／攝影
第九屆宜蘭縣文化獎得主吳敏顯（左）、文化紀念獎李榮春，今天由縣長林姿妙頒獎，李榮春由家人（右）代領獎座。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙

延伸閱讀

宜蘭12人獲勁勇獎 林姿妙籲關心身心障礙者權益

宜蘭5校44生疑食物中毒 林姿妙下令廠商即起停止供餐

【重磅快評】馬英九沒處理核廢？民進黨怎好意思說嘴

被馬英九批不懂才反對核四 林姿妙：為縣民安全做對的事

相關新聞

支持高鐵宜蘭站第5方案？ 游錫堃：尊重宜蘭縣民

高鐵延伸宜蘭選址問題，交通部提出第5方案後，各界對此較有共識。立法院長游錫堃今天回到宜蘭，受邀出席宜蘭市八重山西關廟活動...

基隆國門廣場景觀自治條例通過 景觀亂缺管理可望改善

基隆國門廣場工程已經啟動，但周邊都市景觀缺乏管理，讓國際遊客與國民觀感欠佳，市府自107年訂定「基隆市國門廣場周邊地區 ...

民眾黨後山插旗 挖角綠營花蓮前民代傅國淵參選縣議員

花蓮前市民代表傅國淵今天宣布加入民眾黨並代表出征下屆縣議員，為地方政壇激起漣漪。傅國淵在民進黨16年，曾任全國黨代表、縣...

聯合報前記者吳敏顯文學創作逾一甲子 勇奪宜蘭文化獎

宜蘭藝文界最高榮譽的宜蘭縣文化獎，第九屆選出文化獎得主是作家吳敏顯、文化紀念獎李榮春，今天由縣長林姿妙頒獎。吳敏顯是聯合...

民進黨台東縣黨部辦傳統射箭賽 逾200好手同場較勁

民進黨台東縣黨部今天在卑南鄉泰安村大巴六九部落文化廣場舉辦「民主盃原住民傳統射箭錦標賽」現場齊聚200多位射箭好手，來自...

健康台東共創多元！庇護工場孩子烘焙麵包自售超開心

台東縣「110年國際身心障礙公益園遊會亅，今天邀請60個社福、公益社團，到市民廣場設攤，展售社團特色商品，台東縣牧心庇護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。