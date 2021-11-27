民眾黨後山插旗 挖角綠營花蓮前民代傅國淵參選縣議員

花蓮前市民代表傅國淵今天宣布加入民眾黨並代表出征下屆縣議員，為地方政壇激起漣漪。傅國淵在民進黨16年，曾任全國黨代表、縣黨部執委，去年全國黨代表選舉時，因指控黨部作票遭停權2年，與黨反目，他指一路飽受抹黑，也對民進黨執政失望，認同民眾黨「以人民為中心」的理念，決定加入。民進黨花蓮縣黨部回應，基於個人考量政治生涯等因素，黨內予以尊重，但不致有骨牌效應。

民眾黨花蓮縣黨部今天高調舉辦傅國淵入黨活動，中央黨部祕書長謝立功親自到花蓮為傅「披戰袍」，代表對此事的重視；傅國淵當場宣布將代表民眾黨參選下屆花蓮市選區縣議員。

傅國淵說，他從2005年加入民進黨，曾任2屆市代、全國黨代表，縣黨部執行委員等。直言與黨漸行漸遠是在本屆縣議員選舉，一位曾承諾要退選由他接棒的前輩，卻突然再度競選，要布局已久的他去選市代，他堅持參選到底，過程卻流言不斷，說他破壞黨內和諧，他飽受抹黑，深感心寒和失望。

此外，去年全國黨代表選舉時他接獲黨員反映選票遭冒領，向黨部檢舉，反被指毀壞黨譽，他曾赴黨中央說明，無奈仍被停權2年。他批評民進黨近年來理念變質，淪為派系鬥爭及權力分配，執政者跟地方脫節，沒有聽到地方聲音，決定退黨。

傅國淵說，這次是民眾黨主動來接觸，幾次溝通，他認同民眾黨以人民為中心的理念。

民進黨齡16年卻轉向民眾黨，傅國淵坦言考慮很久，也有支持者不解，他分析不管加入什麼政黨自己的服務不會打折，相信認識他的人，不會因他加入其他政黨就不把他當朋友，大部分支持者都能接受。

民眾黨祕書長謝立功說，傅國淵是個指標，歡迎「更多傅國淵走入民眾」，至於是否還有其他接觸人選？謝說私下互動的朋友不少，但還不宜對外說明。