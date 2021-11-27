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民進黨台東縣黨部辦傳統射箭賽 逾200好手同場較勁

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣黨部今天在卑南鄉泰安村大巴六九部落文化廣場舉辦「民主盃原住民傳統射箭錦標賽」現場齊聚200多位射箭好手同場較勁。圖／民進黨台東縣黨部提供
民進黨台東縣黨部今天在卑南鄉泰安村大巴六九部落文化廣場舉辦「民主盃原住民傳統射箭錦標賽」現場齊聚200多位射箭好手同場較勁。圖／民進黨台東縣黨部提供

民進黨台東縣黨部今天在卑南鄉泰安村大巴六九部落文化廣場舉辦「民主盃原住民傳統射箭錦標賽」現場齊聚200多位射箭好手，來自台東縣各鄉鎮市，甚至還有外縣市的朋友到現場以箭會友。

卑南鄉長許文獻說，此次活動是民進黨台東縣黨部、中央黨部原民事務部、卑南鄉公所、立法委員陳瑩、伍麗華及中華民國原住民傳統射箭協會聯合舉辦。射箭賽事除競技交流，也能推廣傳統射箭和文化傳承。

民進黨台東縣黨部主委表示，民進黨自創黨以來就是一個支持多元文化的政黨，期待用不一樣的方式讓大家認識原住民文化，也期待更多夥伴加入傳統射箭的大家庭。

另黨部執行長簡維國說，傳統射箭比賽因疫情影響而延期，但很開心在半年間又能恢復舉辦，要特別感謝每一位熱愛射箭的好朋友齊聚一堂，展現傳統射箭的迷人之處。

民進黨台東縣黨部今天在卑南鄉泰安村大巴六九部落文化廣場舉辦「民主盃原住民傳統射箭錦標賽」現場齊聚200多位射箭好手同場較勁。圖／民進黨台東縣黨部提供
民進黨台東縣黨部今天在卑南鄉泰安村大巴六九部落文化廣場舉辦「民主盃原住民傳統射箭錦標賽」現場齊聚200多位射箭好手同場較勁。圖／民進黨台東縣黨部提供

民進黨 台東 原住民

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