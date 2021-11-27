民進黨台東縣黨部辦傳統射箭賽 逾200好手同場較勁

民進黨台東縣黨部今天在卑南鄉泰安村大巴六九部落文化廣場舉辦「民主盃原住民傳統射箭錦標賽」現場齊聚200多位射箭好手，來自台東縣各鄉鎮市，甚至還有外縣市的朋友到現場以箭會友。

卑南鄉長許文獻說，此次活動是民進黨台東縣黨部、中央黨部原民事務部、卑南鄉公所、立法委員陳瑩、伍麗華及中華民國原住民傳統射箭協會聯合舉辦。射箭賽事除競技交流，也能推廣傳統射箭和文化傳承。

民進黨台東縣黨部主委表示，民進黨自創黨以來就是一個支持多元文化的政黨，期待用不一樣的方式讓大家認識原住民文化，也期待更多夥伴加入傳統射箭的大家庭。