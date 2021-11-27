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支持高鐵宜蘭站第5方案？ 游錫堃：尊重宜蘭縣民

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
針對高鐵宜蘭站第5方案，立法院長游錫堃表示，「尊重大家，尊重宜蘭縣民意。」記者林佳彣／攝影
針對高鐵宜蘭站第5方案，立法院長游錫堃表示，「尊重大家，尊重宜蘭縣民意。」記者林佳彣／攝影

高鐵延伸宜蘭選址問題，交通部提出第5方案後，各界對此較有共識。立法院長游錫堃今天回到宜蘭，受邀出席宜蘭市八重山西關廟活動，會後受訪針對折衷方案支持與否，他表示，「尊重大家，尊重宜蘭縣民意。」身為高鐵延伸宜蘭促進會長的宜蘭市長江聰淵樂觀其成，各方有共識之下，也替行政院和交通部解套，要是爭執不下，恐造成決策困難。

宜蘭市八重山西關廟今天舉行「無極福祿壽囍天地柱」聖光揭彩三聖大典，立法院長游錫堃擔任主獻官，為「無極福祿壽囍天地柱」點睛，並與陪獻官宜蘭縣長林姿妙、立法委員陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、西關廟主委林阿謤等人，一同為弘光蘭陽牌匾揭牌。

交通部提出第5折衷方案，游錫堃表示，尊重宜蘭縣的民意，並回應先前反對四城站的考量。他說，當時是擔心，如果選擇四城站，頭城人北上並不會特別開車來搭高鐵，至於溪南民眾開車上高速公路，不如直接前往台北，如此一來，搭高鐵的人可能變得很少。

游錫堃坦言，自己當過縣長、省議員，相當了解宜蘭地方，至於四城站以外的其他方案，尊重宜蘭縣民、各界的意見。他提到，四城站對宜蘭縣發展的幫助有限，對於國家而言，經費、營運都是要面臨的問題，對於宜蘭縣民來說，也沒有真正帶來交通便利性。

高鐵延伸宜蘭促進會長的宜蘭市長江聰淵表示，行政院、交通部的折衷方案，以最近氣氛來看，除了四城站，地方都表示正面回應，自己也樂觀其成，否則各方一直爭執，也會造成行政院、交通部的決策困難。

宜蘭市八重山西關廟今天舉行「無極福祿壽囍天地柱」聖光揭彩三聖大典，立法院長游錫堃（捧花者）擔任主獻官？記者林佳彣／攝影
宜蘭市八重山西關廟今天舉行「無極福祿壽囍天地柱」聖光揭彩三聖大典，立法院長游錫堃（捧花者）擔任主獻官？記者林佳彣／攝影
立法院長游錫堃今天出席宜蘭市八重山西關廟活動。記者林佳彣／攝影
立法院長游錫堃今天出席宜蘭市八重山西關廟活動。記者林佳彣／攝影
立法院長游錫堃為「無極福祿壽囍天地柱」點睛。記者林佳彣／攝影
立法院長游錫堃為「無極福祿壽囍天地柱」點睛。記者林佳彣／攝影
立法院長游錫堃與宜蘭縣長林姿妙、立法委員陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、西關廟主委林阿謤等人，一同為弘光蘭陽牌匾揭牌。記者林佳彣／攝影
立法院長游錫堃與宜蘭縣長林姿妙、立法委員陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、西關廟主委林阿謤等人，一同為弘光蘭陽牌匾揭牌。記者林佳彣／攝影

高鐵延伸宜蘭 交通部 游錫堃

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