支持高鐵宜蘭站第5方案？ 游錫堃：尊重宜蘭縣民

高鐵延伸宜蘭選址問題，交通部提出第5方案後，各界對此較有共識。立法院長游錫堃今天回到宜蘭，受邀出席宜蘭市八重山西關廟活動，會後受訪針對折衷方案支持與否，他表示，「尊重大家，尊重宜蘭縣民意。」身為高鐵延伸宜蘭促進會長的宜蘭市長江聰淵樂觀其成，各方有共識之下，也替行政院和交通部解套，要是爭執不下，恐造成決策困難。

宜蘭市八重山西關廟今天舉行「無極福祿壽囍天地柱」聖光揭彩三聖大典，立法院長游錫堃擔任主獻官，為「無極福祿壽囍天地柱」點睛，並與陪獻官宜蘭縣長林姿妙、立法委員陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、西關廟主委林阿謤等人，一同為弘光蘭陽牌匾揭牌。

交通部提出第5折衷方案，游錫堃表示，尊重宜蘭縣的民意，並回應先前反對四城站的考量。他說，當時是擔心，如果選擇四城站，頭城人北上並不會特別開車來搭高鐵，至於溪南民眾開車上高速公路，不如直接前往台北，如此一來，搭高鐵的人可能變得很少。

游錫堃坦言，自己當過縣長、省議員，相當了解宜蘭地方，至於四城站以外的其他方案，尊重宜蘭縣民、各界的意見。他提到，四城站對宜蘭縣發展的幫助有限，對於國家而言，經費、營運都是要面臨的問題，對於宜蘭縣民來說，也沒有真正帶來交通便利性。