基隆國門廣場景觀自治條例通過 景觀亂缺管理可望改善
基隆國門廣場工程已經啟動，但周邊都市景觀缺乏管理，讓國際遊客與國民觀感欠佳，市府自107年訂定「基隆市國門廣場周邊地區 城市景觀自治條例」，提送議會4次，昨晚終於一讀修正通過。希望民眾重視環境景觀，建立城市認同感，市府對改善計畫得予補助，但罰則被刪除。
市府都發處指出，有鑒於國門廣場周邊地區為台灣頭東國門，都市景觀長期缺乏整理及規畫管理，為改善該地區環境景觀，達到形塑港城特色，訂定條例。國門廣場周邊地區以沿中山二路、中山一路、孝四路、忠一路、中正路之周邊公有土地及建築沿街面為實施區域。
根據條例，市府應就國門廣場周邊地區擬訂城市景觀計畫，城市景觀計畫擬訂後，應送市府城市景觀審議委員會審議。城市景觀要素，得包括下列場域或設施，開放空間、設施及設備、植栽及綠化、建築物夜間照明、廣告物、廣告招牌及旗幟、建築物屋頂、外牆及其騎樓附掛物等。
自治條例原訂定未來若土地、建築物的所有權人、管理人違反城市景觀改善項目，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。但議員認為恐引爭議，應以溝通為主，最後罰則被刪除。
市府都發處長徐燕興表示，感謝議會的支持，將與民共享市容改善成果，尊重議會審議，原本是希望同時有「棒子和胡蘿蔔」，罰則拿掉後就多溝通，能跨出第一步比較重要，如果國門場廣做成功，未來會推展到其他地方，再另訂自治條例。
基隆市以國家首都東門戶定位，配合行政院國際郵輪母港政策，推動「市港再生標竿計畫」，隨著港區周邊重大建設如城際轉運站、國門廣場、郵輪廣場、東岸旅客中心、 西岸旅客中心、立體豎梯等工程陸續完工，海洋城市公共環境已大幅改善。
自治條例以國門廣場周邊地區為劃設範圍，為城市景觀計畫示範區，納入民眾參與，凝聚地方發展共識後，訂定適地適性的城市景觀計畫，以符合地區所需，並導入獎補助機制，增加港區周邊地區私人建物外觀改善誘因，期能有效改善及維護整體都市環境景觀。
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