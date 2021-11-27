根除「綠癌」小花蔓澤蘭 台東關山鎮社區轉送染料伴手禮

近來雖然氣溫冷颼颼，但台東縣關山鎮社區間卻是讓人感到溫暖的。目前在村落、低海拔山林間可以見到「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭生長蹤跡，有社區發動志工聯合台東林管處動手清除以減少生態危害，並將拔除的「害物」轉送作為社區間活動交流的「伴手禮」。

台東林管處關山工作站主任莊瓊昌說，被列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭繁殖力非常強，常生長於中低海拔平地、農田、果園、林緣等光照充足的地方，若是林木、果樹等一旦被發生攀爬纒繞的情形，就會導致無法行使光合作用而慢慢的衰弱死亡。

自今年8月30日起至11月30日止，林管處辦理收購小花蔓澤每公斤收購價5元計畫。關山鎮豐泉社區發展協會今天邀請林管處關山工作站，針對志工講解外來物種小花蔓澤蘭危害生態林木和如何移除防治的方法，拔除後的小花蔓澤蘭並被拿來害物利用。

關山鎮豐泉社區總幹事蘇桂仙帶領志工們和關山工作站的人員挽袖進行拔除工作，並以垃圾袋打包開車載往關山電光社區交給理事長潘寶瑩作為植物染材料使用。