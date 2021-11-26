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台東鬼頭刀創意料理賽 校園組屏科大學生大贏家

中央社 / 台東縣26日電

台東縣政府舉辦的台東好食材全國創意料理食神大賽，第2屆主題為鬼頭刀，今天進行總決賽，校園組屏東科技大學參賽學生分別拿下冠、亞軍成大贏家。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣政府舉辦「台東好食材全國創意料理食神大賽-第二屆主題鬼頭刀」賽，總獎金新台幣15萬元，吸引來自全國各地的料理好手報名，共有87件鬼頭刀創意料理食譜，其中社會組73件、校園組14件，除各組選出冠軍、亞軍外，另辦理線上票選選出最佳人氣獎。

台東縣政府表示，今天總決賽在關山鎮農會米國學校廚藝教室辦理，邀請「畫日風尚Sinasera 24」主廚楊柏偉（Nick Yang）、國立台東專科學校餐旅管理科副教授鄒慧芬、台東桂田喜來登酒店主廚江昆松擔任評審團，選出具台東特色的鬼頭刀創意料理。

競賽結果，校園組：冠軍屏東科大柯采沅、房大正；亞軍屏東科大鄧詰、陳正東；季軍中台科大廖易聖、賴偉駿。社會組：冠軍吳杰修、黃志豪；亞軍林曉萍、陳宜勤；季軍劉奇昇、簡宏恩。線上投票人氣獎為STEAM「鬼頭刀雙層鹹派搭魚肉鑲豆腐佐千層鬼頭刀配魚香薯泥」，獲1772票。

台東 創意料理 屏東

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