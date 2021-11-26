美麗基隆影片及攝影頒獎 首獎顛覆雨都灰暗印象
第四屆美麗基隆影片及攝影創作比賽今天頒獎，影片組首獎「繽紛基隆 A city full of color」顛覆大家對基隆「雨都」的灰暗印象，以不同色彩象徵基隆各地景點，從宮廟紅的民俗信仰、酥炸橙的夜市美食到潮水藍的海洋之美，展現光鮮亮麗的城市風貌。
市長林右昌說，這項比賽邁入第四屆，希望透過大家的鏡頭，不同視野與視角，不同的體會與觀點，呈現出過去所不認識、看不到，不一樣的基隆。基隆是有港口人文、山海生態、文化歷史的魅力城市，它作為台灣的門戶是非常有條件的。
林市長提及，基隆在過去引領風騷，引領台灣的時尚，未來希望有老時尚之外，也能有新時尚。藉大家不一樣視角，讓全台灣民眾重新認識基隆。未來郵輪復航，搭乘郵輪來到基隆港的國際遊客，第一眼就會愛上基隆這座城市，愛上台灣這個國家。
市府觀銷處長曾姿雯表示，今年影片特色在於1分鐘長度限制，考驗參賽者的敘事功力與剪輯技巧，像是二獎影片「A City Full of Stories│一個充滿故事的城市」，將基隆化作一本故事書，流暢的轉場及絕美的空拍畫面，輔以快慢動作的交叉剪輯，帶領觀眾一同翻閱屬於基隆的日常故事。
在攝影專業組比賽方面，共計481件作品參賽，選出「基隆之美」12張作品，得獎作品拍攝主題多元，包含基隆著名景點：正濱漁港、外木山、中正公園等，亦有人文意涵題材，如港口洗船漁工、基隆中元祭等，其中基隆特有奇景「郵輪開上馬路」、「波浪街」，因題材新穎，也獲得評審青睞。
此次影片比賽共計頒發首獎1名獎金12萬元、二獎1名獎金6萬元、三獎1名獎金3萬元、優選3名獎金各1萬5000元等；攝影比賽共計頒發「基隆之美」12名獎金各8000元、優選5名獎金各5000元、佳作15名獎金各1000元。
所有得獎作品將於11月29日至12月10日在基隆東岸廣場3樓展出，並於基隆公用頻道第三頻道播映，得獎影片也會上傳「魅力基隆」youtube頻道。
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