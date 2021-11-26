健康城市暨高齡友善城市卓越獎 獎落台東

衛生福利部國民健康署今天公布「健康城市暨高齡友善城市評選」獎項，台東以全面性政策規劃獲卓越獎，全國第一的最高榮譽。縣長饒慶鈴表示，台東是全台最健康的典範城市。

國民健康署辦理「健康城市暨高齡友善評選」比賽，今年359件投稿，經3階段評選後，今天公布43個獲獎單位。

台東縣政府以透過「環境面－資源永續，便捷友善」、「經濟面－產業發展，遊子返鄉」、「社會面－多元文化，世代共融」及「健康面－醫療提升，健康平等」4大策略，全面達成跨齡友善建設、環保經濟產業、營造多元與世代共融社會等市政目標，及建構「觀光城鄉慢生活，幸福家園真善美」之城市願景獲得「卓越獎縣市組」。

台東縣長饒慶鈴今天親自到台北領獎，台東縣政府隨後發布新聞指饒慶鈴表示，台東充滿所有人熱愛的天然、友善及健康元素，但也有相較於西部的不便與困境，例如財政自籌比例全國最低、高齡化人口達約18%、醫療資源短缺且集中市區，「健康不平等」是縣府團隊大力突破改善的重點，因此積極整合局處資源，從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康高齡友善。

饒慶鈴表示，台東縣政府團隊繼2015年獲得「卓越獎－健康城市縣市組」後，今年再度申請「縣市」組的「卓越獎」評選，歷經第1階段書面審查、第2階段口頭報告及第3階段實地訪查等過程，成果及做法均獲得高度的肯定，「台東，全台最健康的典範城市」。