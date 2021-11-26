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宜縣府水資處連3年傳捷報 開發APP獲頒金質獎

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
第21屆公共工程金質獎日前公佈名單，「宜蘭地區水資源回收中心」獲選首屆公共設施維護管理獎佳作。圖／宜蘭縣政府提供
第21屆公共工程金質獎日前公佈名單，「宜蘭地區水資源回收中心」獲選首屆公共設施維護管理獎佳作。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府今年角逐行政院公共工程委員「第21屆公共工程金質獎」傳佳績，榮獲3獎項，土木類優等為「冬山河嘉冬橋興建工程」、佳作「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園計畫」。「宜蘭地區水資源回收中心」獲選首屆公共設施維護管理獎佳作，縣府表示，其斥資300萬元開發「設施巡查及維護模組APP」，提高維護人員的維護效率，為此次獲獎的重要關鍵，繼台北市、高雄市，宜蘭縣開發該APP是非直轄市的縣市首創。

公共工程金質獎今年新增公共設施維護管理獎，著重完工後的維護管理，「宜蘭地區水資源回收中心」榮獲佳作殊榮。該水資中心2008年6月啟用迄今，服務約12萬人，每日處理約3萬公噸生活污水，並設有24小時服務專線，即時處理已納管污水下水道住戶所面臨問題。  負責單位宜蘭縣政府水利資源處表示，在污水處理廠區維護管理創新方面，該水資中心將重要操作參數，簡化成易識別的營運燈號，能在最短時間了解整廠運轉情形、即時應變突發狀況。

另外一個獲獎關鍵為「設施巡查及維護模組APP」，宜蘭縣是非直轄市第一個縣市首創。水資處長李岳儒進一步說明，巡查過程分為內部的污水處理設施、外部的人孔檢查；維護人員以往檢查下水道人孔設施，到場得手抄登記，再通報縣府處理，不只費時，也易發生紀錄與現況的落差。該系統開發有助於提高人員的維護效率，只要上系統登記，相關單位就能第一時間處理。

值得一提，今年不是縣府水利資源處首次受肯定，2019年「宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程」、2020年「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」和「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」均榜上有名，創下國內行政機關同一單位連續3年獲頒4座金質獎的空前佳績。

水環境與宜蘭縣民的生活息息相關，縣長林姿妙上任以來，水環境建設是其施政重點。秘書長林茂盛表示，宜蘭地區水資源回收中心具備完善的維護管理機制、專屬人力，以及運作順暢，因此推薦角逐公共設施維護管理獎。

宜蘭地區水資源回收中心開發「設施巡查及維護模組APP」，有助於提高人員的維護效率。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭地區水資源回收中心開發「設施巡查及維護模組APP」，有助於提高人員的維護效率。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府斥資300萬元開發「設施巡查及維護模組APP」，是非直轄市縣市首創。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府斥資300萬元開發「設施巡查及維護模組APP」，是非直轄市縣市首創。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府工商旅遊處主辦「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園計畫」，榮獲第21屆公共工程金質獎土木類佳作。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府工商旅遊處主辦「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園計畫」，榮獲第21屆公共工程金質獎土木類佳作。圖／宜蘭縣政府提供
冬山鄉公所主辦「冬山河嘉冬橋興建工程」，榮獲第21屆公共工程金質獎土木類優等。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所主辦「冬山河嘉冬橋興建工程」，榮獲第21屆公共工程金質獎土木類優等。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣府水資處主辦「宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程」，榮獲第19屆公共工程金質獎。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府水資處主辦「宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程」，榮獲第19屆公共工程金質獎。圖／宜蘭縣政府提供
維護人員巡查人孔設施並上系統登記，若有異常，相關單位就能第一時間處理。圖／宜蘭縣政府提供
維護人員巡查人孔設施並上系統登記，若有異常，相關單位就能第一時間處理。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府水資處主辦「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」，榮獲第20屆公共工程金質獎。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府水資處主辦「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」，榮獲第20屆公共工程金質獎。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府水資處主辦「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」，榮獲第20屆公共工程金質獎。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府水資處主辦「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」，榮獲第20屆公共工程金質獎。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 污水 資源回收

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