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花蓮干城火車站活化 老榕樹移植再續綁辮子情緣

中央社 / 花蓮縣26日電

吉安鄉公所正進行廢棄的干城火車站美化工程，因建物旁老榕樹根破壞建築結構，鄉公所考量老樹與居民情感決定移植，今天祭拜向老樹告知，讓居民可繼續幫老榕樹長出氣根綁辮子。

干城火車站建於1916年，直到1994年4月1日因旅客量少廢站，車站房舍由當地社區發展協會、吉安鄉公所接手活化使用。

吉安鄉公所今年獲交通部觀光局補助經費，進行吉安火車站、干城火車站周邊美化等改善工程，其中干城火車站周邊執行步道、園區整地綠化、生態池棧道修繕、公共廁所設施優化及榕樹植栽移植等工程。

吉安鄉長游淑貞今天接受媒體聯訪時指出，干城火車站周邊不只1棵榕樹，仔細看每一棵榕樹的氣根都有「辮子」，這是當地居民或遊客避免氣根勾到行經路人，又捨不得切掉，就綁起辮子，減少干擾。

游淑貞說，車站改建規劃由當地居民共同參與，因公廁旁1棵約3層樓高榕樹根系影響建物、根部包覆住化糞池，須盡快處理，經當地居民討論，決定移植到園區內較寬廣空地，民眾未來還可繼續幫榕樹綁辮子。

吉安鄉公所依照民間習俗，今天上午舉行移植祭拜儀式，游淑貞帶領相關課室主管及工程團隊，向「榕樹公公」告知即將搬家的消息。

干城村長林世昌也參與祭拜儀式，他告訴中央社記者，公廁旁老榕樹實際年齡已不可考，印象中就一直在車站旁，感謝鄉公所願意保留老樹，繼續陪伴居民。

游淑貞表示，鄉公所規畫干城火車站周邊為干城鐵道櫻花公園及初音驛生態公園，由在地社區發展協會及公益社團協力管養，車站站體經鄉公所向台鐵爭取獲同意作為農特產或文創展售空間，未來希望結合在地砌石文化，打造成複合式觀光休憩據點。

火車站 吉安

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