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花蓮百年干城車站活化 吉安公所移植老樹留住歷史

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮吉安干城火車站周邊老榕因氣根茂密，地方人士為它「綁辮子」。記者王燕華／攝影
花蓮吉安干城火車站周邊老榕因氣根茂密，地方人士為它「綁辮子」。記者王燕華／攝影

花蓮縣吉安鄉干城火車站廢站20多年，鄉公所斥資500萬元改善設施並綠美化；站旁有棵老榕樹，雖未達列管樹齡，卻是在地人情感回憶，鄉公所重視歷史文化，決定不任意砍除而是費功夫移植，移植前，鄉長游淑貞今率公所同仁恭謹敬拜，展現對生命的尊重。

干城火車站早在1916年設「初音停車場」，幾經更名，1989年改稱「干城車站」，1994年4月1日因旅客太少廢站，剪票口牆面上還留有員工不捨手寫的「1994年4月1日走入歷史」等字樣。

吉安鄉公所提出經典小鎮景觀休憩設施及美綠化改善工程，獲得交通部觀光局補助380萬元，自籌120萬元，上月開工修繕吉安及干城兩站，預計明年農曆年前完工。

鄉長游淑貞說，干城車站周邊改善工程，包括初音驛生態公園內步道植栽綠美化、整修遊憩動線、園區整地及植被、修繕生態池棧道、整修能高越嶺古道起點意象、優化公廁設施等；施作過程發現，站體旁一棵約3層樓高的大榕樹，根系延伸已破壞建物結構與公廁化糞池，必須處理。

游淑貞說，干城車站有悠久歷史，老榕樹氣根茂密，在地居民或旅客擔心氣根勾到，又捨不得剪斷，會替氣根「綁辮子」，老榕樹是地方共同回憶，更見證干城車站興衰，及轉型生態公園後重獲生命力的過程。

「不能讓老樹因建設受破壞」，游淑貞定將它移植到一旁更寬闊的空間繼續伸枝展葉，遊客來到這裡，再為榕樹爺爺「綁辮子」。

移植前，今天由游淑貞率領公所員工敬拜，告訴榕樹爺爺即將搬家的消息；不只留住老樹，游淑貞認為牆面「1994年4月1日走入歷史」幾字是歷史一部分，指示重新粉刷時務必保留下來。

在地干城村長林世昌說，老榕樹齡已不可考，只記得一直在車站旁，對於鄉公所願費心思留住老樹，村民都很感謝。

游淑貞表示，鄉公所規畫干城車站周邊為干城鐵道櫻花公園以及初音驛生態公園，提供多元休閒空間，感謝在地社區發展協會及公益社團協力管養，鄉公所也向台鐵爭取獲同意作為地方農特產及文創展售空間，未來希望結合在地砌石文化，打造成複合式的觀光遊憩據點。

花蓮吉安鄉長游淑貞今天誠心祭拜，告訴榕樹爺爺將搬家的消息。記者王燕華／攝影
花蓮吉安鄉長游淑貞今天誠心祭拜，告訴榕樹爺爺將搬家的消息。記者王燕華／攝影
花蓮吉安鄉長游淑貞今天率公所員工誠心祭拜，告訴榕樹爺爺將搬家的消息。記者王燕華／攝影
花蓮吉安鄉長游淑貞今天率公所員工誠心祭拜，告訴榕樹爺爺將搬家的消息。記者王燕華／攝影
花蓮吉安干城站牆面還留著「1994年4月1日走入歷史」字樣，鄉長游淑貞指示務必保留。記者王燕華／攝影
花蓮吉安干城站牆面還留著「1994年4月1日走入歷史」字樣，鄉長游淑貞指示務必保留。記者王燕華／攝影
花蓮吉安干城火車站設站百年，但因旅客少，廢站20多年。記者王燕華／攝影
花蓮吉安干城火車站設站百年，但因旅客少，廢站20多年。記者王燕華／攝影
花蓮吉安鄉公所正改善干城火車站周邊環境，站旁一棵老榕樹雖不具列管身分，鄉公所為尊重生命及在地人情感記憶，決定移植。記者王燕華／攝影
花蓮吉安鄉公所正改善干城火車站周邊環境，站旁一棵老榕樹雖不具列管身分，鄉公所為尊重生命及在地人情感記憶，決定移植。記者王燕華／攝影
花蓮吉安鄉長游淑貞今天視察干城火車站周邊綠美化及修繕工程進度。記者王燕華／攝影
花蓮吉安鄉長游淑貞今天視察干城火車站周邊綠美化及修繕工程進度。記者王燕華／攝影

生態公園 吉安 火車站

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