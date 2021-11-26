花蓮百年干城車站活化 吉安公所移植老樹留住歷史

花蓮縣吉安鄉干城火車站廢站20多年，鄉公所斥資500萬元改善設施並綠美化；站旁有棵老榕樹，雖未達列管樹齡，卻是在地人情感回憶，鄉公所重視歷史文化，決定不任意砍除而是費功夫移植，移植前，鄉長游淑貞今率公所同仁恭謹敬拜，展現對生命的尊重。

干城火車站早在1916年設「初音停車場」，幾經更名，1989年改稱「干城車站」，1994年4月1日因旅客太少廢站，剪票口牆面上還留有員工不捨手寫的「1994年4月1日走入歷史」等字樣。

吉安鄉公所提出經典小鎮景觀休憩設施及美綠化改善工程，獲得交通部觀光局補助380萬元，自籌120萬元，上月開工修繕吉安及干城兩站，預計明年農曆年前完工。

鄉長游淑貞說，干城車站周邊改善工程，包括初音驛生態公園內步道植栽綠美化、整修遊憩動線、園區整地及植被、修繕生態池棧道、整修能高越嶺古道起點意象、優化公廁設施等；施作過程發現，站體旁一棵約3層樓高的大榕樹，根系延伸已破壞建物結構與公廁化糞池，必須處理。

游淑貞說，干城車站有悠久歷史，老榕樹氣根茂密，在地居民或旅客擔心氣根勾到，又捨不得剪斷，會替氣根「綁辮子」，老榕樹是地方共同回憶，更見證干城車站興衰，及轉型生態公園後重獲生命力的過程。

「不能讓老樹因建設受破壞」，游淑貞定將它移植到一旁更寬闊的空間繼續伸枝展葉，遊客來到這裡，再為榕樹爺爺「綁辮子」。

移植前，今天由游淑貞率領公所員工敬拜，告訴榕樹爺爺即將搬家的消息；不只留住老樹，游淑貞認為牆面「1994年4月1日走入歷史」幾字是歷史一部分，指示重新粉刷時務必保留下來。

在地干城村長林世昌說，老榕樹齡已不可考，只記得一直在車站旁，對於鄉公所願費心思留住老樹，村民都很感謝。