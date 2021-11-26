衛生福利部國民健康署今公布台灣健康城市暨高齡友善城市評比獎項，台東縣獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第一，同時也分別獲得5獎項。縣長饒慶鈴說，縣府團隊與民間社團的努力，被肯定是值得的。

饒慶鈴說，「健康不平等」是縣府團隊大力突破改善的重點，因此積極整合局處資源，從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康及高齡友善環境，雖然這次獲得全國第一的肯定，但未來還是持續努力做得更好。

2021台灣健康城市暨高齡友善城市評比，區分健康城市和高齡友善城市兩大面向，評比項目從政治、交通、醫療、社會、經濟、環境、福利及軟硬體設施等，再經過3階段書面審查、口頭報告到實地訪查，過程繁雜。

台東縣不僅獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第一，另原民處「齡近學習，原來都在」、衛生局「我了解你的明白-均衡飲食」、社會處「花甲大人轉志工」及環保局「卑南溪河川揚塵防治」分獲獎項。