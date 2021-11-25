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璀璨蘭陽越夜越美 宜蘭縣議會點燈喜迎聖誕
溫馨12月即將到來，宜蘭縣「2021愛在聖誕 愛在宜蘭」系列活動今起開跑，晚間在宜蘭縣議會紅磚廣場的聖誕點燈儀式，縣長林姿妙、牧師宋逸民等人拉氣球揭開序幕，搭配泡沫機營造的浪漫氛圍，吸引不少人搶拍美景。即日起到明年3月1日，美麗燈飾每日下午5點至晚間11點亮起，讓蘭陽越夜越美麗，期間還有7場聖誕樹燈光音樂秀。
宜蘭縣政府今年再度攜手社團法人宜蘭縣全福關懷協會、宜蘭縣基督徒聯禱會，舉辦聖誕節系列活動，今天晚上與縣內眾教會一同點亮燈飾，接下來羅東、員山、宜蘭市，以及南澳鄉也會有點燈活動。
秉持珍惜資源，縣府沿用去年聖誕樹主體鐵件造型，透過在地藝術家呂秉承的創意，將風動聖誕樹搖身一變，成了為大眾祈福的天使，一旁還有著8米高吹號角的天使，以及坐上雪橇的俏皮聖誕老人。
不只如此，順著紅磚道往宜蘭縣政府正門廣場前進，沿路可見8米寬的翅膀造型裝置藝術，民眾抓好攝影角度就能變身天使，其對面有一座耶穌降臨馬槽的故事小屋，不遠處也有多款互動式的燈光藝術裝置。
聖誕燈車報佳音遊行活動12月22日起一連4天，在羅東、宜蘭市、員山、壯圍，以及頭城接力登場，12月26日壓軸的「同島一命 頌聖誕」聖誕音樂晚會，在宜蘭運動公園與民眾分享喜樂、祝福和溫暖。
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