花蓮首間銀髮健身俱樂部 12/9正式開放

花蓮慈濟大學成立縣內首間「銀髮健身俱樂部」，設有健身設備、教練專業指導並結合醫院肌力檢測，開放65歲以上長者報名使用，預計12月9日正式對外開放。

花蓮縣政府結合慈濟大學，向衛生福利部國民健康署爭取經費，獲「前瞻基礎建設計畫2.0－銀髮健身俱樂部補助計畫」補助，在慈濟大學大喜館2樓設置縣內第1間銀髮健身俱樂部，今天揭幕。

花蓮縣長徐榛蔚致詞指出，如何延緩老化、維持良好身體素質是現今必須面對的課題，期盼未來花蓮各鄉鎮都有專屬長者的健身中心，有專業器材、指導員，讓銀髮族更健康，實現在地老化、健康老化的目標。

慈濟大學學務長温蕙甄指出，銀髮健身俱樂部除了健身設備，也結合慈濟醫院的高端檢測設備，讓長輩了解運動前後身體的進步，針對肌少症、失智症、骨質疏鬆等狀態的長輩，也會開發不同運動模式活化大腦、延緩老化與失能，開展出具科學實證的運動方案。

銀髮健身俱樂部今天揭幕，10多名長者搶先試用，住在吉安鄉慶豐村的黃蔭說，雖然每天都有運動，來到健身房有指導員督促，比較不會偷懶；83歲的郭重雄則說，年紀愈大體力愈衰弱，參加俱樂部可以追蹤身體狀況，看自己有沒有進步。

慈濟大學指出，健身俱樂部預計12月9日正式對外開放，即日起開放民眾報名體驗課程，只要完成基本檢測後，即享有免費體驗1次健身課程機會，可撥打慈濟大學體育館03-8565301分機1211，由場館人員安排課程。