宜蘭12人獲勁勇獎 林姿妙籲關心身心障礙者權益

12月3日國際身心障礙者日，宜蘭縣政府年年響應舉辦勁勇獎。縣長林姿妙今天在頒獎典禮表揚傑出身心障礙者、家庭照顧者楷模、推行身心障礙福利有功人員，以及身心障礙福利志工楷模共12人，以表達對於其敬意與感謝，期望各界能更關心身心障礙者的權益。

勁勇獎今年獲獎的為傑出身心障礙者李銘軒、曾惟聖、金戈、張永豐；家庭照顧者楷模魏秀雲；推行身心障礙服務有功人員羅婉君、許玉珍、林育仁、李國英、黃智偉。身心障礙福利志工楷模崔淑芬、陳國榮。

其中，高三生李銘軒為最年輕獲獎者，患有亞斯伯格症，從小記憶力極佳，國小一年級時偶然間看到動物摺紙書，便投入摺紙世界，迄今超過10年，信手捻來就能摺出栩栩如生的動物或卡通人物。他擅長畫畫、摺紙，參賽名列前茅展現其藝術天份，去年更獲選參加宜蘭縣身心障礙者藝術創作聯展。

74歲魏秀雲照顧身心障礙的二女兒、孫女，長年無怨無悔付出，為了照顧兩人，不只自己時間被綁住、不方便外出，有時還得包容女兒情緒，身心壓力之大，難過到默默掉淚。她曾經萌生放棄念頭，坦言因為是家人「放不下」，至今照顧逾10年，盡量教導她們學會做家事、煮飯等生活大小事，只要看到一點一滴進步，再怎麼辛苦都值了。