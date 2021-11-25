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花蓮富里鄉幸福巴士2.0通車 前3個月免費搭乘

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
交通部公路總局長許鉦漳（右一）今天出席幸福巴士2.0通車典禮，與居民拍照互動。圖／花蓮監理站提供
交通部公路總局長許鉦漳（右一）今天出席幸福巴士2.0通車典禮，與居民拍照互動。圖／花蓮監理站提供

花蓮富里鄉羅山社區發展協會投入噗噗共乘計畫，協助長者看診、採買物資，也送學生上課，在交通部輔導下，轉型為「幸福巴士2.0」，整合在地多元共享車輛，有2輛車負責載送，4輛計程車支援，5條路線深入鄉里，用通訊軟體或打電話就能預約，讓「行的正義」落實到花蓮每個角落。

花蓮自2019年以來，陸續推動鳳林、秀林、壽豐、瑞穗及豐濱等5個鄉鎮的幸福巴士運輸，富里鄉今天舉辦「幸福巴士2.0」通車典禮，完成偏鄉交通最後一哩路。

交通部公路總局在偏鄉地區導入「噗噗共乘」計畫，輔導在地單位媒合多元車輛資源，羅山社區發展協會自2020年12月14日開始，配合推動「噗噗共乘」多元車輛共享服務營運，不但投入車輛與司機資源，也成立媒合服務中心接受預約，服務範圍涵蓋富里鄉南側8村，截至今年10月20日，共營運197天，累積服務人次達5416人次。

本月初，羅山社區發展協會取得市區汽車客運業經營資格，在公路總局的支持下，轉型「幸福巴士2.0」計畫，延續「噗噗共乘」計畫精神，依據歷史紀錄營運路線、旅次目的分析後，擬定經常性預約路線分別為「豐南永豐線」、「學田富南線」、「羅山石牌線」、「古風明里線」及「富里玉里線」等5個路線。

「幸福巴士2.0」上路後，營運初期3個月免費搭乘，未來將比照花蓮縣市區公車收取乘車費用，透過Line Pay或掃描專屬QR code記點計費。有乘車需求的民眾，可使用免付費電話0800005978，及搜尋LINE官方帳號「交通部 噗噗共乘」即可預約，如有長期預約需求，則可透過需求通報網，洽詢羅山社區發展協會。

花蓮富里鄉今天舉辦「幸福巴士2.0」通車典禮，完成偏鄉交通最後一哩路。圖／花蓮縣政府提供
花蓮富里鄉今天舉辦「幸福巴士2.0」通車典禮，完成偏鄉交通最後一哩路。圖／花蓮縣政府提供
花蓮富里鄉羅山社區發展協會投入噗噗共乘計畫，協助長者看診、採買物資，也送學生上課，在交通部輔導下，轉型為「幸福巴士2.0」。圖／花蓮縣政府提供
花蓮富里鄉羅山社區發展協會投入噗噗共乘計畫，協助長者看診、採買物資，也送學生上課，在交通部輔導下，轉型為「幸福巴士2.0」。圖／花蓮縣政府提供

巴士 花蓮 交通部

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