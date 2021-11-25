南方澳跨港大橋重建進度達7成 橋上風光長這模樣

宜蘭縣南方澳跨港大橋2019年10月發生斷橋後，蘇花改工程處受託擔起新橋重建的重責大任，力拚3年內完工；截至11月24日，施工進度為71.65％，比原定微微超前0.96%。有別以往各界站在地面抬頭往上看，蘇花改工程處長李宗仁今天特別率領施工團隊及媒體，走上重建中的新橋，一睹橋上的最新樣貌。

新橋以鯖魚意象為橋梁設計，全長796.53公尺，包含595公尺橋樑、201.53公尺引道，增設機車道以分流汽機車，加寬人行道之餘，同時設有4處觀景平台、橋上景觀設施。

被視為南方澳地標的南方澳跨港大橋，重建新貌備受各界關注，尤其是安全性。蘇花改工程處長李宗仁表示，考量航道、淨高等面向，新橋設計比起舊橋挑高約4公尺，耐震程度可達7級以上震度。由於南方澳臨海，橋樑使用年限也是重點項目，以抗侵蝕、耐海水鹽害和風雨等考量進行高規格設計，使其壽命至少能維持100年是台灣少見的耐久年限。

新橋施工進度截至11月24日已達7成，不只沒有落後，仍持續超前。李宗仁說明，舊橋拆除後，新橋建設期間遭遇開挖施作、疫情導致工班不足等重重困難，經團隊研討、討論解決對策後，已完成下部結構，現持續進行上部各結構等，重建進度目前微微超前。