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謝國樑：我變了 過去較缺乏同理心 家庭經歷讓他不一樣

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部今早舉辦小組長訓練會議，謝國樑對出席同志述說參選理念。圖／謝國樑團隊提供
國民黨基隆市黨部今早舉辦小組長訓練會議，謝國樑對出席同志述說參選理念。圖／謝國樑團隊提供

國民黨基隆市黨部今早舉辦小組長訓練活動，宣布參選基隆市長的前立委謝國樑出席談及參選理念時說，過去他從政認真做事，但缺乏同理心，這幾年的家庭經歷讓他有了同理心，真正跟弱勢與身障家庭站在一起。他要發揮所長，替基隆創造大量的就業機會。

謝國樑在小組長訓練活動會場對黨內同志說，2019年家裡事情告一段落回到基隆，昨晚參加一場活動，遇到在地鄰長，才想起2年10個月前在同一場地參加活動。這兩年投入公益、參與地方事務，也協助2020選戰。

謝國樑說，現任基隆市長林右昌是城市景觀專家，基隆的城市風貌確實有改變，包括東岸停車場與色彩屋等，但基隆的產業發展過去7年沒有增加，只有萎縮。基隆的就業也沒有成長，到外縣市工作的比例依舊很高。

謝國樑坦言，他過去從政是認真做事，但缺乏同理心，這幾年的家庭經歷讓他有了同理心，真正跟弱勢與身障家庭站在一起。他要發揮所長，替基隆創造大量的就業機會。

謝國樑說，很多人聽到他這麼說，會認為是天方夜譚，但臨近基隆的汐止遠雄U-Town，就有3萬人在裡面工作。要提升在地工作，最重要的是首長必須有商業思維及對產業的了解。現在內科又貴又塞，像停車場，「連柯P都說無解，只要來基科就有解。」

謝國樑說，這次要打贏市長選舉，必須要幫助年輕人，真正為年輕人做事，而不只是要求家中長輩叫年輕人投票支持國民黨，要真正讓年輕人有感，才能贏得選舉。他也向在場的議員與里長喊話，這次要和議員、里長一起團結，打贏這場選戰。

謝國樑今天說，回到基隆2年多後，決定參選市長再次為基隆做事。他提出基隆科學園區與Let’s go電動車公益計畫等政見，用意在紓解基隆年輕人的壓力，讓年輕人可以在地就業，降低基隆人到外縣市工作的比例。

基隆 謝國樑

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