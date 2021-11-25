花縣府推無障礙觀光遊程 打造友善旅遊環境

花蓮縣政府看中無障礙旅遊商機，與台鐵、旅行社合作，邀請身心障礙者及銀髮族，今明2天舉辦「花蓮無障礙旅遊首發團」。縣長徐榛蔚表示，將於明年開始跟產業攜手，輔導景點與旅宿提供無障礙服務，這次無障礙旅遊團做出示範，希望未來能再做出擴充，讓大家都覺得花蓮好「近」。

觀光處長張志翔指出，縣府建立身新障礙者到花蓮可得到友善的照顧與環境，到各處都能暢行無阻。將開班培訓無障礙管家，並統整出無障礙空間，像是餐廳、景點、旅宿等，讓管家帶領身心障礙者觀光，提供安心的旅遊行程，預計明年3月會有結果。

無障礙首發團員共有10人，扣除隨團照護的管家2名，中高齡運動醫學專家外，共有銀髮族、身心障礙者5名和2名陪伴家屬，到花蓮各景點踩線。

患有先天性軟骨發育不全症的蔡心于說，感謝縣府看到身障者的需求，看到台鐵、縣府及旅行社安排無障礙設施及車輛，對於這次旅遊感到很放心。另一團員環保阿嬤金鳳姨表示，長期眼疾又年紀大，出門都是子女接送，沒想到可以跟團到花蓮玩2天，有機會還想再來。

輪椅使用者曹柔柔說，之前出門旅遊換會擔心交通接駁、大環境的無障礙設施，現在各方面都有進步，環境更友善，觀光也更方便。需要改善的部分，希望車站月台提高為與火車一樣的高度，輪椅較能直接自行上下車，尤其台北車站十分忙碌，不用麻煩台鐵人員放斜坡板。