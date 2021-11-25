百年檳榔火車站 立委劉櫂豪爭取經費活化

已廢站的檳榔火車站，登錄為台東歷史建築，明年將設站滿百年，立法委員劉櫂豪爭取經費籌辦紀念活動，並且綠化美化周遭，讓具歷史價值的資產活化。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪昨（24）日於卑南鄉「檳榔車站」召開協調會，邀集台鐵局副局長朱來順、觀光局縱管處長郭振陵、卑南鄉長許文獻等人參加，研商檳榔車站後續營運維護及明年設站百年紀念活動事宜。

劉櫂豪在會中表示，花東縱谷有許多觀光資源與歷史資產，1922年火車還是窄軌未改線的時候，檳榔火車站就已設站，1982年因應東線鐵路拓寬改道，檳榔車站宣告廢站，2005年公告指定登錄為歷史建築。

他說，檳榔車站集結地方很多共同回憶，也是少數僅留保存完整的老車站，檜木建築保留當年格局，還有燒柴火的古早浴缸與樓梯。

劉櫂豪表示，明年檳榔站設站百年，他特別向交通部爭取整合觀光局及台鐵局資源辦理紀念活動，同時針對後續檳榔車站的營運維護，設法保存歷史及觀光價值，因此邀集相關單位實地會勘並召開協調會研商辦理。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問時表示，檳榔車站原本由台鐵局對外出租，讓民間經營管理，日前租約到期後已歸還台鐵局，由於檳榔車站具歷史觀光價值，且卑南鄉公所有意接手維護營運，台鐵局同意出租卑南鄉公所，建物修繕因涉及歷史建築，建議向文資局申請辦理。

同時明年的設站百年紀念活動，也將由卑南鄉公所主辦，活動經費縱管處及台鐵局補助，至於後續車站周遭景觀綠美化等設施，由縱管處規劃辦理。他盼望在中央與地方資源整合下，更能把具有歷史價值的資產活化，成為鄉親美好的城市記憶，也能吸引更多遊客來駐足，了解台東的歷史及價值。