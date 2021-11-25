快訊

【茶金風暴】舊台幣4萬換新台幣1元怎麼來？原來關鍵在美金匯率

高雄城中城大火懲處 觀光局副局長江俊昌降調主秘

百年檳榔火車站 立委劉櫂豪爭取經費活化

中央社 / 台東縣25日電

已廢站的檳榔火車站，登錄為台東歷史建築，明年將設站滿百年，立法委員劉櫂豪爭取經費籌辦紀念活動，並且綠化美化周遭，讓具歷史價值的資產活化。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪昨（24）日於卑南鄉「檳榔車站」召開協調會，邀集台鐵局副局長朱來順、觀光局縱管處長郭振陵、卑南鄉長許文獻等人參加，研商檳榔車站後續營運維護及明年設站百年紀念活動事宜。

劉櫂豪在會中表示，花東縱谷有許多觀光資源與歷史資產，1922年火車還是窄軌未改線的時候，檳榔火車站就已設站，1982年因應東線鐵路拓寬改道，檳榔車站宣告廢站，2005年公告指定登錄為歷史建築。

他說，檳榔車站集結地方很多共同回憶，也是少數僅留保存完整的老車站，檜木建築保留當年格局，還有燒柴火的古早浴缸與樓梯。

劉櫂豪表示，明年檳榔站設站百年，他特別向交通部爭取整合觀光局及台鐵局資源辦理紀念活動，同時針對後續檳榔車站的營運維護，設法保存歷史及觀光價值，因此邀集相關單位實地會勘並召開協調會研商辦理。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問時表示，檳榔車站原本由台鐵局對外出租，讓民間經營管理，日前租約到期後已歸還台鐵局，由於檳榔車站具歷史觀光價值，且卑南鄉公所有意接手維護營運，台鐵局同意出租卑南鄉公所，建物修繕因涉及歷史建築，建議向文資局申請辦理。

同時明年的設站百年紀念活動，也將由卑南鄉公所主辦，活動經費縱管處及台鐵局補助，至於後續車站周遭景觀綠美化等設施，由縱管處規劃辦理。他盼望在中央與地方資源整合下，更能把具有歷史價值的資產活化，成為鄉親美好的城市記憶，也能吸引更多遊客來駐足，了解台東的歷史及價值。

歷史建築 劉櫂豪 台鐵

延伸閱讀

台東百年檳榔車站 立委劉櫂豪助推動發展

台東鹿野大圳遭土石堵塞1個月 搶修恢復灌溉供水

挺農民 饒慶鈴劉櫂豪北上促銷台東釋迦

NTSO台灣管樂團台東演出 開放免費索票

相關新聞

擱淺偽虎鯨經治療9天康復 今早野放返回大海

11月17日在宜蘭蘇澳海灘擱淺的偽虎鯨，經海保救援網(MARN)團隊送至基隆八斗子岸置中心救治與復建後，回復活力，救援團...

謝國樑：我變了 過去較缺乏同理心 家庭經歷讓他不一樣

國民黨基隆市黨部今早舉辦小組長訓練活動，宣布參選基隆市長的前立委謝國樑出席談及參選理念時說，過去他從政認真做事，但缺乏同...

台東百年檳榔車站 立委劉櫂豪助推動發展

台東「檳榔火車站」有百年歷史，立委劉櫂豪昨於車站召開協調會，邀集台鐵、觀光及卑南鄉公所等單位，研商檳榔車站後續維運及明年...

知本光電案 縣府終止契約

台東知本光電開發案紛擾多時，縣府不同意廠商盛力能源公司展延申請，昨天宣布終止契約，強調會以維護台東權益為優先。反對開發一...

花蓮贈書櫃 鼓勵農村閱讀

花蓮縣政府鼓勵縣內10大金牌農村社區提升閱讀力，贈送種子書櫃，放置在社區內增添文藝氣息，有社區已開始募書，邀請民眾到農村...

宜蘭國際移民嘉年華 後天有吃有玩

宜蘭有9千多名新移民，這2年因疫情無法返鄉，下月中逢移民節，縣府本月27日要在化龍一村舉辦「國際移民嘉年華」，有客家花鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。