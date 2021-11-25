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規劃無障礙遊程、培訓管家 花蓮打造友善旅遊環境

中央社 / 花蓮縣25日電

花蓮縣政府推動無障礙旅遊，由縣府盤點無障礙景點、餐廳及住宿，首發團10名遊客今天到訪。縣府指出，未來將培訓無障礙管家，提供專為銀髮族、身障家庭量身打造的旅遊行程。

花蓮慢活無障礙安心旅遊首發團今天上午從台北搭乘火車到訪花蓮，10名團員包含身障者及家屬，由多扶旅行社帶領，進行2天1夜觀光行程。

花蓮縣政府觀光處長張志翔接受媒體聯訪指出，預計造訪包括太魯閣山月吊橋、七星潭風景區及鯉魚潭等景點，從景點、餐廳到住宿，都符合無障礙的友善環境。

張志翔說，首批旅遊團為示範性質，將收集意見後持續改進，盤點成「無障礙旅遊路線」，也將培訓縣內無障礙管家，專門執行友善旅遊，預計2022年3月盤點、規劃完成，希望各族群到花蓮都能暢行無阻。

輪椅使用者曹柔柔說，身障者出門移動不方便，謝謝社會提供愈來愈友善的環境，讓身障者有機會到處走走，她建議若月台與火車車廂等高，他們就能自行下車，另外，她也提到，各縣市增加低底盤公車數量，也能解決身障者交通問題。

台鐵花蓮運務段長吳金添表示，台鐵正在進行月台加高工程，未來月台高度會與車廂平行，減少高低落差，身障者平時搭車前可至各車站服務台告知需求，一般列車設有4個無障礙座位，台鐵將派員協助進出站，若輪椅族數量較多，也有專用車廂，一節車廂可容納10台輪椅。

身障者 花蓮 車廂

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