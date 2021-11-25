擱淺偽虎鯨經治療9天康復 今早野放返回大海

11月17日在宜蘭蘇澳海灘擱淺的偽虎鯨，經海保救援網(MARN)團隊送至基隆八斗子岸置中心救治與復建後，回復活力，救援團隊評估各項檢查指數已趨穩定，今早自基隆八斗子漁港出發野放成功，讓偽虎鯨返回大海。這也是海保網成軍以來首度復建且野放成功的案例。

行政院海委員會海洋保育署表示，這隻擱淺的鯨豚體長320公分，體重估約350公斤，經專家辨識是雄性青少年期偽虎鯨，初始狀態不佳，無法自行漂浮、游動且傷口深處有發炎。經志工與醫療團隊全天候下池餵食、投藥、協助運動復健，幾天來食量從原先的2公斤上升到8公斤，經團隊獸醫師綜合評估後，決定進行野放。

海保署表示，發現偽虎鯨擱淺的當下，所幸海巡署第一巡防區及岸巡隊同仁協助鯨豚翻正保濕，另由中華鯨豚協會、海巡署八斗子安檢所、宜蘭縣政府、基隆市政府等單位通力合作收容照護，偽虎鯨逐步回復健康，今早8點26分並順利回到大海。

今年發生9隻活體鯨豚擱淺，MARN團隊成功協助5隻鯨豚返回大海，偽虎鯨分佈於全球亞熱帶至熱帶海域，常出沒於溫暖且深水的遠洋，偶爾進入淺水區，成熟體型約4至6公尺，雄性體重可達2000公斤。北竿、澎湖、屏東、宜蘭、花蓮、台東、蘭嶼與綠島等都有目擊紀錄。國內長達27年的鯨豚救援歷史中，僅有7例偽虎鯨活體擱淺。。