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台東百年檳榔車站 立委劉櫂豪助推動發展

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東「檳榔火車站」有百年歷史，立委劉櫂豪（前排中）昨於車站召開協調會，邀集台鐵、觀光及卑南鄉公所等單位，研商檳榔車站後續維運及明年設站百年紀念活動事宜。圖/劉櫂豪辦公室提供
台東「檳榔火車站」有百年歷史，立委劉櫂豪（前排中）昨於車站召開協調會，邀集台鐵、觀光及卑南鄉公所等單位，研商檳榔車站後續維運及明年設站百年紀念活動事宜。圖/劉櫂豪辦公室提供

台東「檳榔火車站」有百年歷史，立委劉櫂豪昨於車站召開協調會，邀集台鐵、觀光及卑南鄉公所等單位，研商檳榔車站後續維運及明年設站百年紀念活動事宜。與會達成共識未來檳榔車站由台鐵局出租予卑南鄉公所，車站附近景觀由縱管處規畫補助辦理，設站百年紀念活動由卑南鄉公所主辦，台鐵局及縱谷處補助經費辦理。

劉櫂豪說明，花東縱谷有許多觀光資源與歷史資產，1922年火車還是窄軌未改線的時候，檳榔火車站就已設站，1982年因應東線鐵路拓寬改道，檳榔車站宣告廢站，2005年公告指定登錄為歷史建築，檳榔車站集結地方很多共同回憶，也是少數僅存保存下來完整的老車站，檜木建築保留當年格局，還有燒柴火的古早浴缸與樓梯。

他說，明年檳榔站設站百年，日前特向交通部爭取整合觀光局及台鐵局資源辦理紀念活動，同時針對後續檳榔車站的營運維護，設法保存歷史及觀光價值，特別邀集相關單位實地會勘並召開協調會研商辦理。

劉櫂豪表示，檳榔車站原本由台鐵局對外出租，由民間經營管理，日前租約到期後已歸還台鐵局，由於檳榔車站具歷史觀光價值，且鄉公所有意接手維護營運，台鐵局同意出租公所，建物修繕因涉及歷史建築，建議向文資局申請辦理。同時明年的設站百年紀念活動，也由卑南鄉公所主辦，活動經費縱管處及台鐵局補助，至於後續車站周遭景觀綠美化等設施，由縱管處規畫辦理。

他盼望在中央與地方資源整合下，能更把具有歷史價值的資產活化，成為鄉親美好的城市記憶，也能吸引更多遊客來駐足，了解台東的歷史及價值。

台鐵 歷史建築 劉櫂豪

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