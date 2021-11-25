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蘇澳擱淺偽虎鯨「亮鯨鯨」 野放回歸大海

中央社 / 基隆25日電

宜蘭蘇澳海域17日發現一隻活體偽虎鯨擱淺送到基隆救治，命名為「亮鯨鯨」，經過9天救治，今天上午8時許野放，在救援夥伴們加油與祝福下，順利返回久違的大海。

海洋委員會海洋保育署透過新聞稿表示，國內長達27年的鯨豚救援歷史中，僅有7例偽虎鯨活體擱淺紀錄，這次也是海保救援網成立以來首次偽虎鯨活體復健並成功野放的案例，更是推動救援工作重要的里程碑。

這隻雄性青少年「亮鯨鯨」體長320公分，體重初估為350公斤，被發現時狀態不佳，無法自行漂浮、游動且傷口深處有發炎，經不間斷餵食、投藥等細心照料，展現出學習與求生能力，食量也從2公斤快速上升到8公斤，體力持續恢復並可自行漂浮，經獸醫綜合評估後，決定今天野放。

第一海巡隊配合海保署野放作業，一早出動PP-10069艇前往八斗子漁港，在志工、醫療團隊等人員協助下，上午8時15分抵達野放地點鼻頭角西北3.5浬，上午8時26分完成野放作業，讓「亮鯨鯨」回到大海。

中華鯨豚協會擱淺處理專員郭祥廈向中央社記者表示，為讓「亮鯨鯨」能順利野放，協會這幾天從各方調集物資，海保署從南部寄來一張剛做好的大型擔架布，擔架桿則是向宜蘭縣政府商借，才得以製作長400公分、寬120公分的滑行擔架。

郭祥廈指出，「亮鯨鯨」在野放過程都很乖，雖然牠略有緊張，但呼吸、心跳一直保持在可接受的範圍內，甚至不須使用鎮定劑，經過9天治療，很開心能讓「亮鯨鯨」順利重返大海。

野放 鯨豚 宜蘭

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