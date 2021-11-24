知本光電案台東縣府終止契約 業者：遺憾

爭議4年的台東縣知本光電開發案，台東縣政府今天宣布終止與簽約廠商的契約關係。業者盛力能源表示遺憾，但對後續作為則未回應。

台東縣政府秘書長盧協昌接受媒體聯訪時表示，有關知本光電案，台東縣政府依約終止和廠商契約關係，正式發文通知廠商，之後相關事宜，會以維護台東權益為前提。

反對開發案的卡大地布部落領導人之一、台東縣議員陳政宗接受媒體聯訪時表示，他和部落2名拉罕（頭目）五味雜陳，這幾年開發案對部落產生很大衝擊，尤其是造成同意和不同意的分裂，今天縣政府宣布終止契約關係，希望能給部落一個平息和沉澱的時間，讓正反兩方好好思考。

陳政宗表示，拉罕也希望未來對這塊土地的開發能全盤規劃，期盼政府在開發原住民傳統領域時能尊重部落，由部落做主。

業者盛力能源股份有限公司籌備處接受中央社記者訪問時表示，對於知本光電計畫，過去除自主辦理生態調查，開發案將保留濕地、迴避環境敏感區，採取友善棲地管理及生態工法，並遵循與支持原住民主權與部落程序會議，在開發期間自主且與台東縣政府共同辦理多次座談會及公聽會。

盛力能源表示，恪守綠能永續開發職責，積極與各方溝通，對於台東縣政府對盛力能源的誤解，特此澄清。隨著淨零碳排成為全球共識與目標，盛力能源對台東縣政府的決定表示遺憾。

至於後續作為，是否提起仲裁或法律訴訟，盛力能源未做回應。

民國106年11月3日時任台東縣長黃健庭在台東縣議會宣布要在台東知本海邊、過去是「捷地爾開發用地」的161公頃基地，打造台灣最大的太陽能發電示範區，每年產生的電是台東年用電22%。

不過，環保團體指稱開發基地是國際重要野鳥棲地，反對開發案；另外，知本卡大地布部落已將這塊基地劃為傳統領域，但部落對開發太陽能也有正反意見。

民國107年4月2日台東縣政府完成招標，卡大地布部落部分成員及環團開始展開陳情、抗議活動，反對開發，要求台東縣府解約，同時提出多項法律訴訟。日前業者提出第3次展延開發，台東縣府未同意。

今天台東縣府發布新聞稿指出，有關知本光電計畫，縣府依約終止與簽約廠商的契約關係。