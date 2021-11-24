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三獲國家級肯定 花蓮箭瑛大橋摘公共工程金質獎優等

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府發包施作的二代箭瑛大橋，昨再獲行政院公共工程金質獎優等的榮耀。圖／民眾提供
花蓮縣政府發包施作的二代箭瑛大橋，昨再獲行政院公共工程金質獎優等的榮耀。圖／民眾提供

今年7月通車的花蓮縣鳳林鎮第二代箭瑛大橋，不但接連獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類金獎、勞動部優良工程金安獎優等，昨再摘行政院公共工程金質獎土木類優等，第三度獲得國家級獎項肯定。

箭瑛大橋前身原本是橫跨花蓮溪的竹子便橋，因44年前黛納颱風過境，溪水暴漲沖毀便橋，鳳林鎮山興國小教師張箭、鄧玉瑛手牽手結伴渡溪想要到校上課，途中不幸被溪水沖走罹難，當時任行政院長的蔣經國下令興建鋼筋混凝土橋，取兩師名字為第一代箭瑛大橋，此事還被拍成電影。

縣府表示，第一代箭瑛大橋使用多年，因結構老舊且橋面寬度不足，橋長和梁底高度也不符合花蓮溪治理計畫，在前縣長傅崐萁任內爭取到花東基金補助2.7億、經濟部補助1.1億，縣府自籌6000萬元，斥資近4.5億元打造第二代新橋。

箭瑛大橋是具有歷史意義的橋梁，為紀念兩師事蹟，特別保留東側60公尺的舊橋作為「箭瑛紀念廊道」，設置解說牌介紹大橋歷史和兩位老師的事蹟，也有舊橋的歷史照片等，紀念廊道於上月啟用。

縣長徐榛蔚說，箭瑛大橋由縣府建設處發包施工，設計、監造單位為揚盛工程顧問公司，利德工程承攬，工程分別獲得2020國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎、第14屆優良工程金安獎肯定。

縣府再推薦國內工程界最高榮譽、第21屆公共工程金質獎，昨天公布得獎名單，箭瑛大橋獲得土木類優等；徐榛蔚說，這是對花蓮縣政府公共工程品質的肯定，也是對施工團隊最大的鼓勵。

花蓮縣政府發包施作的二代箭瑛大橋，昨再獲行政院公共工程金質獎優等的榮耀。圖／民眾提供
花蓮縣政府發包施作的二代箭瑛大橋，昨再獲行政院公共工程金質獎優等的榮耀。圖／民眾提供

花蓮 行政院

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