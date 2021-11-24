基隆交流道等紅燈併行挨罰 高公局評估劃雙車道

國道1號南下基隆交流道由於車流量大，用路人停等紅燈時常分成兩排，但此處為單車道，駕駛不時被檢舉違規引起民怨，立委蔡適應今天會勘，高公局應允1個月內評估劃設雙車道。

立法委員蔡適應今天邀請高速公路局北區養護工程分局長林炳松、國道公路警察局第一公路警察大隊汐止分隊小隊長許明哲、市議員張之豪和林旻勳等單位到場會勘。

蔡適應表示，這裡違規並非特例而是通例，因為車流量太大，許多用路人會自動分成兩側，讓左右轉的車輛可以同時間出匝道，為了避免民眾因違規被檢舉造成荷包失血，希望主管機關可以檢討。

蔡適應說，高速公路局認為路幅足夠劃設雙車道，讓出匝道從單車道變成雙車道可行，並往後延伸30公尺，希望可以在1個月內完成評估，檢測後沒有安全問題即可劃設。

林炳松指出，現行道路路幅為8公尺，單一車道路幅需要3.5公尺，兩側路幅保留0.5公尺，雙車道是可以劃設出來，不過，匝道建成超過50年，還要進一步檢核結構。

林炳松說，如果結構安全無虞會盡速劃設，若安全性有問題，則研議拓寬及重建等規劃；至於開放路肩，有一定的條件及車流量多少以上等，這部分會來研議，列為第2階段評估，目前還是要依規定勸導用路人勿行駛路肩。

許明哲表示，這處匝道常見3種違規樣態，包含單車道超車、行駛匝道路肩和單車道與他車併行，可依道路交通管理處罰條例，前2項違規可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，最後一項可處600元以上、1800元以下，呼籲駕駛人行經此處多加注意，並遵行交通規則隨前車依序前進以免受罰。