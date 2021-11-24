台東鹿野大圳遭土石堵塞1個月 搶修恢復灌溉供水

今年10月間颱風「圓規」引發土石堵住水圳管道，造成台東縣鹿野地區灌溉水只剩下原來1/10。經搶修後，水圳管道昨天恢復正常供水，農民趕緊灌溉釋迦等農作物。

「有水了」，昨天下午鹿野地區灌溉溝渠出現豐沛流水，農民趕緊灌溉，尤其是茶葉及釋迦等農作物已經1個月未灌溉，農民對這突如其來的用水感到訝異。

鹿野鄉永安村陳姓茶農今天上午忙著引水灌溉，她說，今年10月中旬連續下了幾天的雨後，水圳堵塞灌溉用水就停了，原本要到明年才能修復，沒想到昨天水溝就出現豐沛流水，讓人興奮，感謝民主進步黨籍立委劉櫂豪近日來關心、協助解決問題。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問時表示，今年10月颱風「圓規」造成東部山區土石淤積，堵住水圳幹管，導致鹿野地區灌溉水量只有原本1/10，農委會農田水利署台東管理處鹿野工作站協調各水利小組長調配水車，但有些地方仍長達1個月沒有水，農民紛紛向他反映灌溉水量不夠。

劉櫂豪指出，11月19日他召開協調會，邀請農田水利署台東管理處長莊進忠到鹿野鄉向農民說明，他並要求在最短時間內恢復正常供水。

劉櫂豪表示，水圳已經搶通，昨天鹿寮、永安、龍田陸續分區恢復通水；長期而言，完工於民國42年的鹿野大圳隧道老舊容易遭土石阻塞，農水署將規劃改至左岸取水，以方便管理整修，他會積極協助，改善鹿野地區取水困擾。