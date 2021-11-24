冷氣團氣溫大降 第一三共捐贈長者保暖物資正是時候

冷氣團來襲、氣溫急降，台灣第一三共股份有限公司為了讓宜蘭縣弱勢長者在寒冬時節感到溫暖，今天捐贈300份保暖物資給縣政府物資銀行轉送給弱勢長者，每份包含毛帽、圍巾及保溫瓶，可以讓身心都覺得暖呼呼。

第一三共為日本藥商企業，在2005年由三共株式會社和第一製藥株式會社聯合控股合併，2007年4月營業，名稱為第一三共有限公司，總部位於日本東京。

台灣第一三共總經理林雪芬表示，公司長年來關心老年身心健康議題，並鼓勵員工參與關懷陪伴弱勢長者，每年也都捐助各縣市政府，今年選定宜蘭，是因為縣長帶領的團隊致力關懷高齡長者，看得出用心與努力，所以透過宜蘭物資銀行進行轉送。

林雪芬說，今年受疫情影響，弱勢長者加需要社會關懷協助，因此台灣第一三共公司捐贈300份保暖物資，其中部分圍巾是由第一三共員工到針織工廠親自手做的愛心圍巾，別具意義，員工們也附上手寫卡片祝福，在冷冷的天氣裡，讓老人家也能感受社會溫暖。