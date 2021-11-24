花蓮慈雲山殯葬園區牆面整修 氣氛不再冷冰冰

花蓮吉安鄉慈雲山是地方重要的殯葬園區，聯外道路風吹日曬雨淋，已有水泥龜裂、褪色等情況，吉安鄉公所除了整修外，將重新油漆彩繪牆面，預計畫上Q版圖畫美化，翻轉民眾對殯葬園區的刻板灰暗印象，目前正在設計圖案，預計明年春節前竣工。

近年吉安鄉公所陸續進行慈雲山殯葬園區火化爐具、空氣汙染防制設備整修等，去年已完成園區路面改善工程，今年鄉公所辦理「慈雲山聯外道路設施改善工程」，全面提升殯葬服務和設施安全品質。

鄉長游淑貞指出，慈雲山沿路擋土牆因山區多雨，牆面布滿青苔外，更有水泥龜裂、油漆剝落、褪色等狀況，將針對道路兩旁擋土牆進行高壓水柱清洗、裂壞修整、設置擋土牆頂截水板，並重新油漆彩繪牆面，設計活潑Q版意象取代單調的白牆。

鄉公所殯葬管理所長鄒裕元表示，此次改善工程獲中央、縣府、代表會及地方鄉親的支持，由縣府核定補助61萬6000元補助，縣議員徐雪玉建議款20萬元補助，餘款通過代表會鄉自籌款，工程總經費預算176萬元整，工期約為60天，預計於農曆年前竣工，施工期間請民眾行經減速慢行。