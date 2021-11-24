快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

稻田腳印饗食慶豐收 疫後餐桌上的部落旅行

中央社 / 花蓮縣24日電

花蓮南區稻作陸續收割，玉里鎮春日里的田區割出大腳印形狀，織羅部落族人端出在地食材烹調的豐盛佳餚，「稻田腳印餐桌」登場，阿美族人伴以歌舞感謝這一季的豐收。

「如果不是一陣風起舞了，我不會知道肢體可以有這麼多想像。」頭目的女兒黃郁惠說，擺動、搖晃、輕甩，Panay和我們在這一地的金黃共舞，也和這一季的豐收擁抱，而Panay是阿美族語「稻穗」的意思。

已故導演齊柏林拍攝「看見台灣」影片時，在春日取景，拍出縱谷稻田裡大腳印的圖案，令人印象深刻，如今也成為織羅部落的地景標誌。

織羅部落的「稻田腳印餐桌」與馬遠部落的「森林杵音餐桌」、太巴塱部落的「紅糯米田野餐桌」，以及台東永康部落的「獵人野食餐桌」、崁頂部落「小米鞦韆餐桌」，成為交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處的觀光品牌「縱谷原遊會－餐桌上的部落旅行」。

同時於去年完成商標註冊，將部落的生活、傳統化作一道道佳餚，成為餐桌上最耀眼的展品；透過「一餐一日一策展」，帶著旅人走入5個部落的生活場景，將滋養部落的各種養分轉換為飽含誠摯心意的料理。

縱管處發布新聞稿表示，配合中央振興五倍券，結合「縱谷原遊會－餐桌上的部落旅行」，民眾持紙本五倍券消費滿1000元即回饋100元折用；若使用數位綁定者，出示相關訊息，不限金額消費即贈小禮。

縱管處長郭振陵指出，雖然部落夥伴們在疫情期間暫閉部落旅遊大門，但也因此讓彼此多了時間去思考及建立更加多元的部落旅遊模式，尤其是加強遊程體驗的防疫完整度，達到消費者與部落之間的安心、安全與共好，期盼透過五倍券的好康優惠吸引民眾再次來到部落，一起享受屬於花東縱谷最在地及最好玩的旅遊。

阿美族 花東縱谷 國家風景區

延伸閱讀

水保花蓮分局「農青禾」13日登場 邀民眾遊賞最美縣道

剛鋪好水泥就被小狗狂奔「留腳印」工人看傻眼超崩潰

200多人齊聚花蓮富里稻田圈 向全球骨髓捐贈者致敬

2021池上秋收稻穗藝術節 雲門X9m88池上稻田玩出新火花

相關新聞

台東知本光電開發案 縣府今宣布終止契約

爭議3年的台東知本光電開發案，日前縣府繼不同意廠商展延申請後，今天再發聲明終止與廠商開發契約。縣府表示，終止契約的決定，...

宜蘭「國際移民嘉年華」即將登場 免費異國美食及體驗

宜蘭有9千多位國際移民，縣府為了迎接移民節即將舉辦嘉年華活動，當天在化龍一村會有客家花鼓、漢族舞蹈、馬來西亞舞蹈、舞踊日...

花蓮縣府贈送種子書櫃 鼓勵金牌農村社區提升閱讀力

花蓮縣政府鼓勵全縣10大金牌農村社區提升閱讀力，製作10座木製「種子書櫃」贈送，放置在社區內增添文藝氣息，有社區已開始募...

國道1南下八堵匝道自動分流違規 荷包大失血擬改2車道

國道一號路南下1公里處八堵匝道，因只有畫設一個車道，但往麥金路的車流相當大，民眾長期以來通常「自動分流」成為兩車道行駛進...

安捷航空新飛機 將提供台東空中導覽及醫療後送服務

安捷航空公司引進全新義大利生產的P2012型雙螺旋槳飛機，日前飛抵台東豐年機場，今天首度開放媒體參訪，並由公司董事長高健...

台東流浪犬貓恐對生態敏感區造成衝擊 生態工作者關心

台東林管處與池上鄉富興社區共同維護管理的池上興富濕地，生態物種豐富，是周遭淺山地區動物的避難所，但近來社區巡守隊在濕地發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。