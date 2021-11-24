稻田腳印饗食慶豐收 疫後餐桌上的部落旅行

花蓮南區稻作陸續收割，玉里鎮春日里的田區割出大腳印形狀，織羅部落族人端出在地食材烹調的豐盛佳餚，「稻田腳印餐桌」登場，阿美族人伴以歌舞感謝這一季的豐收。

「如果不是一陣風起舞了，我不會知道肢體可以有這麼多想像。」頭目的女兒黃郁惠說，擺動、搖晃、輕甩，Panay和我們在這一地的金黃共舞，也和這一季的豐收擁抱，而Panay是阿美族語「稻穗」的意思。

已故導演齊柏林拍攝「看見台灣」影片時，在春日取景，拍出縱谷稻田裡大腳印的圖案，令人印象深刻，如今也成為織羅部落的地景標誌。

織羅部落的「稻田腳印餐桌」與馬遠部落的「森林杵音餐桌」、太巴塱部落的「紅糯米田野餐桌」，以及台東永康部落的「獵人野食餐桌」、崁頂部落「小米鞦韆餐桌」，成為交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處的觀光品牌「縱谷原遊會－餐桌上的部落旅行」。

同時於去年完成商標註冊，將部落的生活、傳統化作一道道佳餚，成為餐桌上最耀眼的展品；透過「一餐一日一策展」，帶著旅人走入5個部落的生活場景，將滋養部落的各種養分轉換為飽含誠摯心意的料理。

縱管處發布新聞稿表示，配合中央振興五倍券，結合「縱谷原遊會－餐桌上的部落旅行」，民眾持紙本五倍券消費滿1000元即回饋100元折用；若使用數位綁定者，出示相關訊息，不限金額消費即贈小禮。

縱管處長郭振陵指出，雖然部落夥伴們在疫情期間暫閉部落旅遊大門，但也因此讓彼此多了時間去思考及建立更加多元的部落旅遊模式，尤其是加強遊程體驗的防疫完整度，達到消費者與部落之間的安心、安全與共好，期盼透過五倍券的好康優惠吸引民眾再次來到部落，一起享受屬於花東縱谷最在地及最好玩的旅遊。