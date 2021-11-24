宜蘭「國際移民嘉年華」即將登場 免費異國美食及體驗

宜蘭有9千多位國際移民，縣府為了迎接移民節即將舉辦嘉年華活動，當天在化龍一村會有客家花鼓、漢族舞蹈、馬來西亞舞蹈、舞踊日本舞曲、約書亞兒童街舞、韓國組曲及美食童玩等，非常精彩。

縣政府民政處今天說明活動內容，12月18日是國際移民日，也是移民節，今年因疫情緣故，很多國際移民難以回去故鄉探望親人，面對同樣是居住在這塊土地人民，縣府希望透過更多關懷與愛，讓新住民朋友感受到溫暖，所以提早在11月27日上午10半在化龍一村舉辦「國際移民嘉年華」，邀請大家免費吃喝玩樂。

活動主題是「新連心、愛宜起」，今天在縣民大廳由縣長林姿妙與各國新住民朋友品嘗異國美食、欣賞舞蹈，為國際移民嘉年華暖身。當天將有新住民二代小朋友歌舞團、憲明國小客家花鼓團、不滅樂團、大陸漢族舞蹈、馬來西亞舞蹈、瑞秀舞踊日本舞曲、約書亞兒童街舞；另外也有蘭陽管樂團帶來的日本韓國組曲秀及蘭陽舞蹈團的閩南傳統三合院遊憩曲目。

當天很多免費美食、體驗活動及市集，各國新住民朋友將分別帶來越南、印尼、泰國、瑞典、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等家鄉料理，其中包含泰國打拋豬飯、馬來西亞肉骨茶、客家米食、瑞典肉桂捲的隱藏版異國美食，限量免費送；還有美甲彩繪、手工皂雕刻、旗袍風鑰匙圈、原民風皮革杯墊、客家花布包、多元服裝等免費體驗，更特別規劃印尼開齋節、泰國水燈節、越南中秋節等闖關遊戲換小禮，好吃好玩。