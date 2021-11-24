強化超商店員人身安全 花蓮警建即時通報群組

超商暴力事件頻傳引起民眾關切，花蓮吉安、玉里警分局為防制類似案件及模仿效應，警方與轄內金融機構、超商業者建立line通報群組，並加強夜間巡守，建立安全網絡。

花蓮吉安警分局今天發布新聞稿指出，超商提供24小時營業便利性，但深夜多為1人上班，面對突發事件處於孤立無援狀態，警方建立通報機制，也將增加巡邏密度，提高見警率，巡邏勤務中也會主動關心店員。

花蓮玉里警分局則確認超商監視器設備正常運作、增加巡邏勤務及建立通報群組，也實施無預警「快速打擊犯罪部隊演練」，訓練同仁臨場反應及現場處置能力。

警方指出，超商店員如果遇到情緒失控民眾，務必立即通報，千萬不要獨自面對或以不當言語刺激對方，應不斷嘗試安撫直到員警抵達，必要時可開啟視訊模式，發揮嚇阻效果。

警方建議，超商店員可備妥辣椒水，並以廣播方式提醒民眾戴上口罩等防疫規定，轄區員警接獲相關通報，將以最快速度趕抵現場。