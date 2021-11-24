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花蓮縣府贈送種子書櫃 鼓勵金牌農村社區提升閱讀力
花蓮縣政府鼓勵全縣10大金牌農村社區提升閱讀力，製作10座木製「種子書櫃」贈送，放置在社區內增添文藝氣息，有社區已開始募書，歡迎民眾到農村漫遊，品味書香。
縣府農業處長吳昆儒說，閱讀是獲得知識來源的最主要方式，培養閱讀習慣、提升閱讀能力，更影響未來競爭力，因此決定製作「種子書櫃」，鼓勵獲獎的金牌農村社區提升知識經濟，也了解到學習無處不在。
他並感謝農委水土保持局給予「花蓮農村好萊屋敘事詩計畫」經費補助支持。
獲贈書櫃的第二屆花蓮縣金牌農村競賽10大得獎社區，包括壽豐鄉豐山社區、玉里鎮赤科山農村社區、光復鄉大全社區、瑞穗鄉富源社區、吉安鄉干城社區、鳳林鎮北林三村社區、花蓮縣原住民新部落發展協會、花蓮縣織羅部落文化傳承經濟發展協會、玉里鎮松浦社區、壽豐鄉吉偉帝庵原住民部落發展協會。
農業處表示，種子書櫃高約210公分，由木頭製成，門板玻璃嵌入凸顯社區的詩句，呈現社區特色，後續各社區還可以社區特色出發，自行裝飾。
種子書櫃可以放書供民眾閱讀，或者展示社區特色手作物品，完成後放置在社區人潮聚集的空間，結合縣府農業處「農村好散步」等一系列的走讀活動，扮演打卡、指路的多樣角色，成為農村閱讀種子。
赤科山農村社區發展協會總幹事李光濱感謝水保局花蓮分局及縣府農業處的用心，表示社區有書櫃，就缺書本了，歡迎各方捐贈好看的書，也歡迎民眾走讀赤科山，來趟四季慢遊。
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