花蓮縣府贈送種子書櫃 鼓勵金牌農村社區提升閱讀力

花蓮縣政府鼓勵全縣10大金牌農村社區提升閱讀力，製作10座木製「種子書櫃」贈送，放置在社區內增添文藝氣息，有社區已開始募書，歡迎民眾到農村漫遊，品味書香。

縣府農業處長吳昆儒說，閱讀是獲得知識來源的最主要方式，培養閱讀習慣、提升閱讀能力，更影響未來競爭力，因此決定製作「種子書櫃」，鼓勵獲獎的金牌農村社區提升知識經濟，也了解到學習無處不在。

他並感謝農委水土保持局給予「花蓮農村好萊屋敘事詩計畫」經費補助支持。

獲贈書櫃的第二屆花蓮縣金牌農村競賽10大得獎社區，包括壽豐鄉豐山社區、玉里鎮赤科山農村社區、光復鄉大全社區、瑞穗鄉富源社區、吉安鄉干城社區、鳳林鎮北林三村社區、花蓮縣原住民新部落發展協會、花蓮縣織羅部落文化傳承經濟發展協會、玉里鎮松浦社區、壽豐鄉吉偉帝庵原住民部落發展協會。

農業處表示，種子書櫃高約210公分，由木頭製成，門板玻璃嵌入凸顯社區的詩句，呈現社區特色，後續各社區還可以社區特色出發，自行裝飾。

種子書櫃可以放書供民眾閱讀，或者展示社區特色手作物品，完成後放置在社區人潮聚集的空間，結合縣府農業處「農村好散步」等一系列的走讀活動，扮演打卡、指路的多樣角色，成為農村閱讀種子。